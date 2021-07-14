Хоккейный ЦСКА назначил Сергея Федорова главным тренером. Это его дебют в должности

Сергей Федоров станет главным тренером ЦСКА с сезона-2020/21. Он работает в клубе с 2012 года, а с 2013 входит в наблюдательный совет ЦСКА.

Предыдущим тренером был Игорь Никитин, которым работал в клубе с 2017 года. С ним ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в 2019-м.

Клуб объяснил увольнение Никитина результатами прошлого сезона. ЦСКА дошел до финала Кубка Гагарина, но проиграл «Авангарду». «Никакого конфликта нет, но для ЦСКА всегда задача стоит занимать первое место, команда этого не сделала», – сказал президент Игорь Есмантович.

Федоров известен как один из главных хоккеистов НХЛ в 1990-х. Он трижды побеждал в Кубке Стэнли (1997, 1998, 2002), трижды побеждал на ЧМ (1989, 1990, 2008), выигрывал серебро на Олимпиаде (1998).

Федоров фактически завершил игровую карьеру в 2012 году в «Металлурге». В 2013 году из-за травм в ЦСКА он возобновил карьеру, но в КХЛ не сыграл.