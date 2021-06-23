Константин Окулов
ЦСКА (х)
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#Константин Окулов #ЦСКА (х)

ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбрадиром плей-офф КХЛ Константином Окуловым

час назад

Новый контракт ЦСКА и Константина Окулова рассчитан на два сезона. Для него это будут пятый и шестой сезоны за клуб.

  • Окулову 26 лет, он играет в ЦСКА с 2017 года. За это время он провел 242 матча и набрал 172 очка (74 гола и 98 ассистов). В 2019-м победил в Кубке Гагарина.
  • В плей-офф КХЛ сезона-2020/21 он стал самым результативным игроком – 20 очков (6 голов и 14 ассистов) в 23 матчах.

ЦСКА дошел до финала плей-офф, где проиграл в серии «Авангарду» со счетом 2:4.

 

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