Михаил Григоренко
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#Михаил Григоренко #КХЛ #Коламбус #НХЛ #ЦСКА (х)

Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА

03 июля, 12:58

Карьера Михаила Григоренко:

В прошлом сезоне он провел в НХЛ 32 матча, забил 4 гола и отдал 8 ассистов. Сейчас он возвращается в ЦСКА, с которым брал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Стороны подписали соглашение на три года. За ЦСКА он до этого сыграл 192 матча, в которых набрал 152 (69 + 83) очка.

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Источник:
официальный сайт ХК ЦСКА
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