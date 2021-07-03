Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА

Карьера Михаила Григоренко:

2010-2011 – «Красная Армия».

2011-2014 – «Квебек».

2013-2015 – «Баффало» (с перерывами на игру в «Рочестере»).

2015-2017 – «Колорадо».

2017-2020 – ЦСКА.

2020-2021 – «Коламбус».

В прошлом сезоне он провел в НХЛ 32 матча, забил 4 гола и отдал 8 ассистов. Сейчас он возвращается в ЦСКА, с которым брал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Стороны подписали соглашение на три года. За ЦСКА он до этого сыграл 192 матча, в которых набрал 152 (69 + 83) очка.