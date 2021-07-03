Михаил Григоренко
КХЛ
НХЛ
Коламбус
ЦСКА (х)
Григоренко подписал 3-летний контракт с ЦСКА
03 июля, 12:58
Карьера Михаила Григоренко:
- 2010-2011 – «Красная Армия».
- 2011-2014 – «Квебек».
- 2013-2015 – «Баффало» (с перерывами на игру в «Рочестере»).
- 2015-2017 – «Колорадо».
- 2017-2020 – ЦСКА.
- 2020-2021 – «Коламбус».
В прошлом сезоне он провел в НХЛ 32 матча, забил 4 гола и отдал 8 ассистов. Сейчас он возвращается в ЦСКА, с которым брал Кубок Гагарина в сезоне-2018/19. Стороны подписали соглашение на три года. За ЦСКА он до этого сыграл 192 матча, в которых набрал 152 (69 + 83) очка.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые