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#КХЛ #ЦСКА (х) #СКА #Хоккей

ЦСКА разгромил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

02 апреля, 21:44

ЦСКА забил три безответных гола в ворота СКА (3:0). Этот матч открывал серию финала Западной конференции в КХЛ. Он проходил на площадке ЦСКА.

Магнус Хелльберг начинал матч в воротах у СКА. Он пропустил две шайбы в первом периоде. На второй вышел Александр Самонов.

3 апреля стартует серия «Ак Барса» и «Авангарда». Они сыграют в финале Восточной конференции. Победитель каждой серии выйдет в финал Кубка Гагарина.

Как забивал ЦСКА:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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