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ЦСКА разгромил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
02 апреля, 21:44
ЦСКА забил три безответных гола в ворота СКА (3:0). Этот матч открывал серию финала Западной конференции в КХЛ. Он проходил на площадке ЦСКА.
Магнус Хелльберг начинал матч в воротах у СКА. Он пропустил две шайбы в первом периоде. На второй вышел Александр Самонов.
3 апреля стартует серия «Ак Барса» и «Авангарда». Они сыграют в финале Восточной конференции. Победитель каждой серии выйдет в финал Кубка Гагарина.
Как забивал ЦСКА:
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