ЦСКА разгромил СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА забил три безответных гола в ворота СКА (3:0). Этот матч открывал серию финала Западной конференции в КХЛ. Он проходил на площадке ЦСКА.

Магнус Хелльберг начинал матч в воротах у СКА. Он пропустил две шайбы в первом периоде. На второй вышел Александр Самонов.

3 апреля стартует серия «Ак Барса» и «Авангарда». Они сыграют в финале Восточной конференции. Победитель каждой серии выйдет в финал Кубка Гагарина.

Как забивал ЦСКА: