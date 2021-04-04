ЦСКА выиграл второй матч полуфинала Кубка Гагарина. За две игры против СКА – ноль пропущенных шайб

ЦСКА выиграл первую игру у СКА (3:0) в финале Запада. Вторая закончилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. С таким же счетом ЦСКА лидирует в серии полуфинала Кубка Гагарина.

Ларс Юханссон был основным вратарем ЦСКА в обоих матчах серии. У СКА пока больше играет Александр Самонов. В первой игре вышел на замену, во второй – в старте.

Следующий матч в серии ЦСКА и СКА состоится 6 апреля. В другой серии полуфинала Кубка Гагарина играют «Ак Барс» и «Авангард». Пока ведет «Авангард» – 1:0.