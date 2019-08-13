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Хоккейный ЦСКА анонсировал продажу чемпионской атрибутики. Спустя четыре месяца после победы

13 августа 2019, 20:24

Каждый год после финалов еврокубков в футболе в интернете появляются слитые фотографии победной атрибутики проигравшей команды. Все делается заранее: уже после финального свистка победители выходят в новых футболках, а на следующий день их выкатывают в магазины для фанатов.

Но так происходит далеко не везде. Например, телеграм-канал «Хоккей и Lysenkov TV» обратил внимание, что хоккейный ЦСКА только сейчас выпустил атрибутику, посвященную победе в Кубке Гагарина.

Вот полная хронология:

  • 19 апреля – ЦСКА выигрывает Кубок Гагарина.
  • 13 августа (спустя 116 дней) – ЦСКА анонсирует выпуск победной экипировки.
  • 1 сентября (спустя 135 дней) – экипировка поступит в продажу.

Кстати, обычную экипировку сейчас тоже купить нельзя. По крайней мере, онлайн. 1 июня ЦСКА анонсировал летние каникулы для фирменных оффлайн и онлайн магазинов.

Каникулы должны были закончиться 1 июля, но, на 13 августа, интернет-магазин клуба все еще не работал. Сейчас там висит вот такая заглушка.

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