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ЦСКА выиграл у «Авангарда» и повел 2-1 в финальной серии Кубка Гагарина

вчера, 21:52

В третьем матче финала КХЛ ЦСКА победил «Авангард» 2:1.

  • В первом периоде счет открыл «Авангард» – отличился Буше.
  • ЦСКА также отыгрался в первой 20-минутке – шайба Окулова.
  • Победный гол забил Шалунов на 49-й минуте.

У Шалунова уже 12 голов в плей-офф. В прошлой игре он также забивал «Авангарду».

ЦСКА выигрывает в серии 2-1. В первом матче он уступил «Авангарду» 1:4, а во втором – победил 3:0.

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