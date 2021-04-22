ЦСКА выиграл у «Авангарда» и повел 2-1 в финальной серии Кубка Гагарина

В третьем матче финала КХЛ ЦСКА победил «Авангард» 2:1.

В первом периоде счет открыл «Авангард» – отличился Буше.

ЦСКА также отыгрался в первой 20-минутке – шайба Окулова.

Победный гол забил Шалунов на 49-й минуте.

У Шалунова уже 12 голов в плей-офф. В прошлой игре он также забивал «Авангарду».

ЦСКА выигрывает в серии 2-1. В первом матче он уступил «Авангарду» 1:4, а во втором – победил 3:0.