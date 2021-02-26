Александр Попов
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#Александр Попов #КХЛ #Хоккей #Локомотив (х) #Атте Охтамаа #ЦСКА (х)

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА за подсечку в игре с «Локомотивом». Соперник получил травму и покинул лед

2 часа назад
  • Игрок ЦСКА Александр Попов оштрафован после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2, буллиты).
  • Во втором периоде Попов нанес травму защитнику Атте Охтамаа. Игрок «Локомотива» не смог продолжить игру. После матча главный тренер команды сказал, что «по здоровью пока говорить рано». Других новостей по состоянию Охтамаа не было.
  • КХЛ определила нарушение Попова как подсечку — пункт 1.11 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ. Лига не указала, какой штраф выписала Попову, но в регламенте предусмотрено наказание от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.
  • 27 февраля «Локомотив» сыграет в регулярном сезоне с «Салаватом Юлаевым», после этого стартует плей-офф Кубка Гагарина.
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