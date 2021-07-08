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#КХЛ #Авангард #ЦСКА (х)

КХЛ представила график первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/22. «Авангард» – ЦСКА сыграют в стартовом матче

08 июля, 14:23

КХЛ на официальном сайте представила график первых домашних матчей всех команд. Календарь такой:

  • 1 сентября – матч-открытие, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.
  • Регулярный чемпионат продлится до 1 марта.
  • 4 марта – старт плей-офф.
  • Седьмая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 30 апреля.

Полный календарь на сезон лига покажет 9 июля. График стартовых домашних матчей команд:

  • «Авангард»: 1 сентября (ЦСКА) – Кубок Открытия.
  • «Автомобилист»: 3 сентября («Металлург»).
  • «Адмирал»: 14 сентября («Динамо» Москва).
  • «Ак Барс»: 2 сентября («Йокерит»).
  • «Амур»: 12 сентября («Динамо» Москва).
  • «Барыс»: 3 сентября («Салават Юлаев»).
  • «Витязь»: 10 сентября («Ак Барс»).
  • «Динамо» Минск: 10 сентября («Автомобилист»).
  • «Динамо» Москва: 3 сентября («Динамо» Минск).
  • «Динамо» Рига: 8 сентября («Трактор»).
  • «Йокерит»: 6 сентября («Трактор»).
  • «Куньлунь»: 6 сентября («Динамо» Рига).
  • «Локомотив»: 2 сентября («Динамо» Рига).
  • «Металлург»: 7 сентября («Салават Юлаев»).
  • «Нефтехимик»: 2 сентября («Куньлунь»).
  • «Салават Юлаев»: 9 сентября («Спартак»).
  • «Северсталь»: 2 сентября (СКА).
  • «Сибирь»: 13 сентября («Северсталь»).
  • СКА: 6 сентября («Адмирал»).
  • «Сочи»: 2 сентября («Амур»).
  • «Спартак»: 2 сентября («Адмирал»).
  • «Торпедо»: 2 сентября («Витязь»).
  • «Трактор»: 3 сентября («Сибирь»).
  • ЦСКА: 4 сентября («Динамо» Рига).
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Источник:
официальный сайт КХЛ
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