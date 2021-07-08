КХЛ
Авангард
ЦСКА (х)
КХЛ представила график первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/22. «Авангард» – ЦСКА сыграют в стартовом матче
08 июля, 14:23
КХЛ на официальном сайте представила график первых домашних матчей всех команд. Календарь такой:
- 1 сентября – матч-открытие, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.
- Регулярный чемпионат продлится до 1 марта.
- 4 марта – старт плей-офф.
- Седьмая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 30 апреля.
Полный календарь на сезон лига покажет 9 июля. График стартовых домашних матчей команд:
- «Авангард»: 1 сентября (ЦСКА) – Кубок Открытия.
- «Автомобилист»: 3 сентября («Металлург»).
- «Адмирал»: 14 сентября («Динамо» Москва).
- «Ак Барс»: 2 сентября («Йокерит»).
- «Амур»: 12 сентября («Динамо» Москва).
- «Барыс»: 3 сентября («Салават Юлаев»).
- «Витязь»: 10 сентября («Ак Барс»).
- «Динамо» Минск: 10 сентября («Автомобилист»).
- «Динамо» Москва: 3 сентября («Динамо» Минск).
- «Динамо» Рига: 8 сентября («Трактор»).
- «Йокерит»: 6 сентября («Трактор»).
- «Куньлунь»: 6 сентября («Динамо» Рига).
- «Локомотив»: 2 сентября («Динамо» Рига).
- «Металлург»: 7 сентября («Салават Юлаев»).
- «Нефтехимик»: 2 сентября («Куньлунь»).
- «Салават Юлаев»: 9 сентября («Спартак»).
- «Северсталь»: 2 сентября (СКА).
- «Сибирь»: 13 сентября («Северсталь»).
- СКА: 6 сентября («Адмирал»).
- «Сочи»: 2 сентября («Амур»).
- «Спартак»: 2 сентября («Адмирал»).
- «Торпедо»: 2 сентября («Витязь»).
- «Трактор»: 3 сентября («Сибирь»).
- ЦСКА: 4 сентября («Динамо» Рига).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые