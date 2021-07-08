КХЛ представила график первых домашних матчей клубов в сезоне-2021/22. «Авангард» – ЦСКА сыграют в стартовом матче

КХЛ на официальном сайте представила график первых домашних матчей всех команд. Календарь такой:

1 сентября – матч-открытие, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.

Регулярный чемпионат продлится до 1 марта.

4 марта – старт плей-офф.

Седьмая игра финальной серии Кубка Гагарина состоится 30 апреля.

Полный календарь на сезон лига покажет 9 июля. График стартовых домашних матчей команд: