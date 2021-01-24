Хабиб Нурмагомедов
UFC 257
MMA
Дэйна Уайт
Конор – Порье
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#Хабиб Нурмагомедов #Конор – Порье #UFC 257 #MMA #Дэйна Уайт

«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба

3 часа назад

Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора на UFC 257. Так Порье взял реванш у Конора за поражение в 2014 году.

Хабиб Нурмагомедов говорил, что закончил карьеру. Уайт анонсировал его возможное возвращение после UFC 257. Если Хабибу понравятся бои на турнире.

Теперь Уайт сказал: «Я действительно разговаривал с Хабибом. И он сказал мне: «Дэйна, будь честен с собой. Я на несколько уровней выше этих ребят, я победил их. Не знаю, но все это звучит не очень хорошо. Посмотрим».

Хабиб Нурмагомедов побеждал Дастина Порье и Конора Макгрегора. Дэйна Уайт проведет с ним еще одну встречу. По ее итогам он объявит точное решение Хабиба. 

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