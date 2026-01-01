UFC 257

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MMA
Хабиб выложил фото с Конором после нокаута: «Утром всех разбудил, а сам спать лег»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Уайт анонсировал возможный бой Порье и Чендлера. Если Хабиб не возобновит карьеру
#Дэйна Уайт
MMA
Конор и Порье впервые подрались в 2014-м. Потом Порье провел на пять боев больше
#Конор – Порье
MMA
Порье и Чендлер получили денежный бонус от UFC
#UFC 257
MMA
Порье публично отказался от потенциального боя с Чендлером
#Дастин Порье
MMA
Конор пришел с костылем на пресс-конференцию после UFC 257
#Конор – Порье
MMA
«Хабиб сказал мне: «Не обманывай себя – я на несколько уровней выше всех этих ребят». Уайт – о возвращении Хабиба
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«Вот что бывает, когда проводишь спарринги с детьми». Хабиб отреагировал на поражение Конора
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
Порье 30 раз попал по голове Конора, но ни разу – по корпусу
#Конор – Порье
MMA
Порье согласен на третий бой с Конором в UFC
#Конор – Порье
MMA
Конор проведет еще один бой в 2021 году
#Конор – Порье
MMA
Конор впервые проиграл нокаутом в UFC
#Конор – Порье
MMA
Результаты всех боев на UFC 257
#UFC 257
MMA
Порье нокаутировал Конора на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
«Попробуй победить меня, если сможешь». Чендлер вызвал Хабиба на бой в UFC
#Майкл Чендлер
MMA
Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде на UFC 257. Это его первый бой в UFC
#UFC 257
MMA
Конор пожертвовал 500 тысяч долларов в благотворительный фонд Порье
#Конор – Порье
MMA
Порье подарил Конору бутылку острого соуса на битве взглядов
#Конор – Порье
MMA
Взвешивание Конор - Порье на UFC 257. Порье тяжелее на 400 граммов
#Конор – Порье
MMA
Конор обещает нокаутировать Порье за минуту. Их первый бой продлился 106 секунд
#Конор – Порье
MMA
Битва взглядов Конора и Порье перед UFC 257
#Конор – Порье
MMA
Брат Хабиба победил в дебютном поединке в UFC
#Умар Нурмагомедов
MMA
Перед боем с Порье Конор опустился на 13-е место в рейтинге UFC
#Конор Макгрегор
MMA
РЕН ТВ покажет бой Конора и Порье
#Конор – Порье
MMA
Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье
#Конор Макгрегор
MMA
UFC проанонсировал бой Конора и Порье. Там кадры с подготовкой и цитаты
#Конор – Порье
MMA
Прогнозы на бой Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
Во сколько бой Конор – Порье на UFC 257
#Конор – Порье
MMA
UFC показал новый проморолик боя Конор – Порье
#Конор – Порье
MMA
UFC представил постер реванша Конора и Порье
#Конор Макгрегор
MMA
Брат Хабиба подерется с Сергеем Морозовым на UFC 257. Тогда же состоится бой Конора и Порье
#Умар Нурмагомедов
MMA
Порье и Макгрегор подерутся в январе на UFC 257
#UFC 257
MMA
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
#Конор Макгрегор