Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье

Раньше Конор носил часы Astronomia «Casino». Это был лимитированный выпуск всего в 18 экземпляров. Стоимость таких часов составляла $620 тысяч.

Бой Конора с Дастином Порье пройдет на UFC 257. Примерное время начала – 24 января в 06:00 по московскому времени.