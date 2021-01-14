Конор Макгрегор
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#Конор Макгрегор #MMA #Конор Макгрегор #UFC #UFC 257

Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье

вчера, 18:36

Конор Макгрегор продемонстрировал новые часы.

Изображение часов визуально совпадает с моделью Astronomia Tourbillon Baguette от Jacob & Co. Сам Конор в посте тегнул эту компанию.

Часы Astronomia Tourbillon Baguette на сайте Chrono24.com стоят $1,3 миллиона и продаются на заказ.

Jacob & Co

Раньше Конор носил часы Astronomia «Casino». Это был лимитированный выпуск всего в 18 экземпляров. Стоимость таких часов составляла $620 тысяч.

Бой Конора с Дастином Порье пройдет на UFC 257. Примерное время начала – 24 января в 06:00 по московскому времени.

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