Конор Макгрегор
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Конор купил часы за $1,3 миллиона перед боем с Порье
вчера, 18:36
Конор Макгрегор продемонстрировал новые часы.
Изображение часов визуально совпадает с моделью Astronomia Tourbillon Baguette от Jacob & Co. Сам Конор в посте тегнул эту компанию.
Часы Astronomia Tourbillon Baguette на сайте Chrono24.com стоят $1,3 миллиона и продаются на заказ.
Раньше Конор носил часы Astronomia «Casino». Это был лимитированный выпуск всего в 18 экземпляров. Стоимость таких часов составляла $620 тысяч.
Бой Конора с Дастином Порье пройдет на UFC 257. Примерное время начала – 24 января в 06:00 по московскому времени.
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