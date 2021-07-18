Все результаты боев на UFC Vegas 31

Завершился турнир UFC Vegas 31. В главном бою встречались Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Бой проходил в легком дивизионе.

В со-главном бою бились девушки. Марион Рено проводила последний бой в карьере, Миша Тейт дралась в UFC впервые с 2016 года.

Все результаты вечера боев:

Основной кард

Ислам Махачев – Тиаго Мойзес. Результат: победа Махачева

Марион Рено – Миша Тейт. Результат: победа Тейт

Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот. Результат: победа Гамрота

Родолфо Виейра – Дастин Стольцфус. Результат: победа Виейры

Габриэль Бенитез – Билли Куарантилло. Результат: победа Куарантилло

Прелимы

Дэниел Родригез – Престон Парсонс. Результат: победа Родригеза

Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз. Результат: победа Лемос

Халид Таха – Сергей Морозов. Результат: победа Морозова

Франсиско Фигередо – Малколм Гордон. Результат: победа Гордона

Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра. Результат: победа Феррейры

Следующий турнир UFC состоится 25 июля 2021 года. Это будет турнир серии UFC Fight Night.