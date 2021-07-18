Все результаты боев на UFC Vegas 31
Завершился турнир UFC Vegas 31. В главном бою встречались Ислам Махачев и Тиаго Мойзес. Бой проходил в легком дивизионе.
В со-главном бою бились девушки. Марион Рено проводила последний бой в карьере, Миша Тейт дралась в UFC впервые с 2016 года.
Все результаты вечера боев:
Основной кард
Ислам Махачев – Тиаго Мойзес. Результат: победа Махачева
Марион Рено – Миша Тейт. Результат: победа Тейт
Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот. Результат: победа Гамрота
Родолфо Виейра – Дастин Стольцфус. Результат: победа Виейры
Габриэль Бенитез – Билли Куарантилло. Результат: победа Куарантилло
Прелимы
Дэниел Родригез – Престон Парсонс. Результат: победа Родригеза
Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз. Результат: победа Лемос
Халид Таха – Сергей Морозов. Результат: победа Морозова
Франсиско Фигередо – Малколм Гордон. Результат: победа Гордона
Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра. Результат: победа Феррейры
Следующий турнир UFC состоится 25 июля 2021 года. Это будет турнир серии UFC Fight Night.