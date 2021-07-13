Махачев – Мойзес
UFC Vegas 31
UFC
Ислам Махачев
Тиаго Мойзес
Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
вчера, 11:15
Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса возглавит турнир UFC Vegas 31. UFC проведет этот турнир в ночь с 17 на 18 июля 2021 года.
Основной кард стартует 18 июля в 05:00 по Москве. Всего там заявлено пять боев. Поединок Махачева и Мойзеса начнется примерно в 07:00 по московскому времени.
Ислам Махачев идет в UFC на серии из семи побед подряд. Он не проигрывал с 2015 года. Тиаго Мойзес имеет серию из трех побед, но за карьеру получил четыре поражения в MMA.
Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
Комментарии (1)
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зачем мне эта новость если бой уже закончился?
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