UFC Vegas 31
UFC
Ислам Махачев
Махачев – Мойзес
Тиаго Мойзес
Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою
вчера, 11:21
Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса заявлен главным на турнире UFC Vegas 31. Время проведения турнира – ночь с 17 на 18 июля 2021 года.
В этом турнире планировался другой ключевой поединок. Макс Холлоуэй и Яир Родригес уже анонсировали бой, но он сорвался из-за травмы Холлоуэя.
Так выглядит обновленный полный кард турнира UFC Vegas 31:
Основной кард
Марион Рено – Миша Тейт
Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот
Родолфо Виейра – Дастин Стольцфус
Габриэль Бенитез – Билли Куарантилло
Прелимы
Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз
Халид Таха – Сергей Морозов
Майлс Джонс – Андерсон Дос Сантос
Франсиско Фигередо – Малколм Гордон
Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра
Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
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