UFC Vegas 31
UFC
Ислам Махачев
Махачев – Мойзес
Тиаго Мойзес
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#UFC Vegas 31 #Махачев – Мойзес #UFC #Ислам Махачев #Тиаго Мойзес

Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою

вчера, 11:21

Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса заявлен главным на турнире UFC Vegas 31. Время проведения турнира – ночь с 17 на 18 июля 2021 года.

В этом турнире планировался другой ключевой поединок. Макс Холлоуэй и Яир Родригес уже анонсировали бой, но он сорвался из-за травмы Холлоуэя.

Так выглядит обновленный полный кард турнира UFC Vegas 31:

Основной кард

Ислам Махачев – Тиаго Мойзес

Марион Рено – Миша Тейт

Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот

Родолфо Виейра – Дастин Стольцфус

Габриэль Бенитез – Билли Куарантилло

Прелимы

Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз

Халид Таха – Сергей Морозов

Майлс Джонс – Андерсон Дос Сантос

Франсиско Фигередо – Малколм Гордон

Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра

Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31

Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31

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Источник:
Официальный сайт UFC
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Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
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