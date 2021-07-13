Полный кард турнира UFC Vegas 31. Махачев и Мойзес – соперники по главному бою

Бой Ислама Махачева и Тиаго Мойзеса заявлен главным на турнире UFC Vegas 31. Время проведения турнира – ночь с 17 на 18 июля 2021 года.

В этом турнире планировался другой ключевой поединок. Макс Холлоуэй и Яир Родригес уже анонсировали бой, но он сорвался из-за травмы Холлоуэя.

Так выглядит обновленный полный кард турнира UFC Vegas 31:

Основной кард

Ислам Махачев – Тиаго Мойзес

Марион Рено – Миша Тейт

Джереми Стивенс – Матеуш Гамрот

Родолфо Виейра – Дастин Стольцфус

Габриэль Бенитез – Билли Куарантилло

Прелимы

Аманда Лемос – Монтсеррат Руиз

Халид Таха – Сергей Морозов

Майлс Джонс – Андерсон Дос Сантос

Франсиско Фигередо – Малколм Гордон

Алан Баду – Родриго Насименто Феррейра

Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31

Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31