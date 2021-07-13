Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31

Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Их поединок заявлен главным в основном карде.

Турнир UFC Vegas 31 пройдет в ночь с 17 на 18 июля 2021 года. Бой с участием Ислама Махачева начнется 18 июля примерно в 07:00 по Москве. Котировки букмекеров:

Победа Махачева – 1,12

Победа Мойзеса – 6,20

Махачев проводил последний бой в марте 2021 года. Тогда он победил Дрю Добера техническим нокаутом в третьем раунде.

Всего за карьеру Ислам Махачев проиграл только один бой. Это было на турнире UFC 192. В октябре 2015 года Адриано Мартинс победил Махачева техническим нокаутом.

Статистика Тиаго Мойзеса за профессиональную карьеру в MMA: 18 боев, 14 побед, четыре поражения. Сейчас он идет на серии из трех побед подряд в UFC.

Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31

Полный кард турнира UFC Vegas 31