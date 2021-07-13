Махачев – Мойзес
UFC Vegas 31
UFC
Ислам Махачев
Тиаго Мойзес
Прогноз на бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
вчера, 11:10
Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Их поединок заявлен главным в основном карде.
Турнир UFC Vegas 31 пройдет в ночь с 17 на 18 июля 2021 года. Бой с участием Ислама Махачева начнется 18 июля примерно в 07:00 по Москве. Котировки букмекеров:
- Победа Махачева – 1,12
- Победа Мойзеса – 6,20
Махачев проводил последний бой в марте 2021 года. Тогда он победил Дрю Добера техническим нокаутом в третьем раунде.
Всего за карьеру Ислам Махачев проиграл только один бой. Это было на турнире UFC 192. В октябре 2015 года Адриано Мартинс победил Махачева техническим нокаутом.
Статистика Тиаго Мойзеса за профессиональную карьеру в MMA: 18 боев, 14 побед, четыре поражения. Сейчас он идет на серии из трех побед подряд в UFC.
Во сколько начало боя Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31
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