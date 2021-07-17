Где смотреть бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31: прямая трансляция основного карда 18 июля

Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Основной кард стартует 18 июля в 05:00 по московскому времени. Бой Махачева и Мойзеса – примерно в 07:00.

UFC TВ покажет бой в прямом эфире. В программе указано, что трансляция начнется в 06:00 по Москве. Просмотр доступен на платформе Wink.

РЕН ТВ не подтверждал, что покажет этот бой. По телепрограмме там в 03:55 начинаются «Тайны Чапман».

Ислам Махачев проигрывал в UFC только один раз – в 2015 году. Тиаго Мойзес идет на серии из трех побед подряд.

Во сколько начало боя Махачев – Мойзес

Прогноз на бой Махачев – Мойзес