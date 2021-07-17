Махачев – Мойзес
UFC Vegas 31
MMA
Ислам Махачев
Тиаго Мойзес
Поделиться:
Комментарии:
0
#Махачев – Мойзес #UFC Vegas 31 #MMA #Ислам Махачев #Тиаго Мойзес

Где смотреть бой Махачев – Мойзес на UFC Vegas 31: прямая трансляция основного карда 18 июля

30 минут назад

Ислам Махачев и Тиаго Мойзес проведут бой на турнире UFC Vegas 31. Основной кард стартует 18 июля в 05:00 по московскому времени. Бой Махачева и Мойзеса – примерно в 07:00.

UFC TВ покажет бой в прямом эфире. В программе указано, что трансляция начнется в 06:00 по Москве. Просмотр доступен на платформе Wink.

РЕН ТВ не подтверждал, что покажет этот бой. По телепрограмме там в 03:55 начинаются «Тайны Чапман».

Ислам Махачев проигрывал в UFC только один раз – в 2015 году. Тиаго Мойзес идет на серии из трех побед подряд.

Во сколько начало боя Махачев – Мойзес

Прогноз на бой Махачев – Мойзес

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Махачев обожает лошадей. Он тратит на них десятки тысяч, построил конюшню и катает Хабиба 🐴
Хабиб делает Ислама Махачева своим наследником в UFC. Он готовился по его диете, тренируется рядом и всегда помогает
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Махачев – Мойзес
#UFC Vegas 31
#MMA
#Ислам Махачев
#Тиаго Мойзес