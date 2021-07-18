Махачев победил Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Бой закончился в четвертом раунде

Ислам Махачев победил Тиаго Мойзеса на турнире UFC Vegas 31. Их бой возглавлял этот турнир. Махачев дрался в главном поединке вечера впервые в карьере. Мойзес постучал в четвертом раунде во время удушающего приема от Махачева.

Махачев продлил победную серию в UFC до восьми боев подряд. Серия Мойзеса прервалась на отметке в три победных боя.

Сейчас Ислам Махачев занимает девятое место в рейтинге легкого веса UFC. Он имеет за карьеру всего одно поражение.

Во время боя Махачева поддерживал Хабиб Нурмагомедов. Он уже завершил профессиональную карьеру, но находился в углу Махачева.