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Турнир
UFC 280
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UFC 280
Дата проведения
22 октября 2022 г.
Место проведения
Остров Яс, Абу-Даби (ОАЭ)
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