Махачев – Оливейра
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Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC 280
#Махачев – Оливейра #UFC #Ислам Махачев #Чарльз Оливейра #UFC 280
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Где смотреть бой Махачев – Оливейра: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября

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Ислам Махачев и Чарльз Оливейра подерутся на турнире UFC 280. Их бой заявлен главным в основном карде. Он пройдет за вакантный титул UFC в легком весе.

«Матч ТВ» проведет прямую трансляцию боя Махачев – Оливейра. Показ стартует 22 октября в 21:00 по Москве. В это время на турнире UFC 280 начинается основной кард.

Смотреть бой Махачев – Оливейра онлайн в прямом эфире и весь турнир UFC 280 можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке

Махачев выиграл десять боев подряд перед выходом на титульный поединок. В феврале 2022 года он победил Бобби Грина техническим нокаутом.

Оливейра потерял пояс UFC из-за провала на взвешивании, но в мае 2022-го победил Джастина Гейджи. Всего у Оливейры есть уже 11 побед подряд.

Прогноз на бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 280

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Источник:
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