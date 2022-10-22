Махачев – Оливейра

Дата проведения
22 октября 2022 г.
Место проведения
Остров Яс, Абу-Даби (ОАЭ)
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Драка на фоне победы Махачева: Чимаев приехал на турнир без приглашения UFC и устроил конфликт с братом Хабиба
#UFC 280
Детали вокруг победы Махачева: передал пояс Хабибу и посвятил чемпионство его отцу, а Хасбик праздновал на руках
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#Махачев – Оливейра
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Сколько Ислам Махачев заработал за чемпионский бой против Оливейры на UFC 280
#Махачев – Оливейра
Как устроена география UFC по чемпионам и соперникам: Оливейра аномально за 12 лет только дважды дрался не с американцами
#Махачев – Оливейра
Как Махачев шел к титульному бою в UFC: давление Хабиба (Уайт перестал отвечать на сообщения) и только один соперник из топ-10
#Махачев – Оливейра
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
#Чарльз Оливейра
Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
#Чарльз Оливейра
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра
Ислам Махачев идет к чемпионству UFC в статусе следующего Хабиба. Никто не соглашался драться с ним – кроме Хукера, у которого уже был бой месяц назад
#Ислам Махачев