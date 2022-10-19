UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра – соперники по главному бою на UFC 280. Турнир состоится в Абу-Даби 22 октября. Махачев и Оливейра подерутся за вакантный пояс UFC в легком весе.

Начало основного карда UFC 280 планируется 22 октября в 21:00. За четыре часа до этого в Абу-Даби стартуют прелимы. Полный список заявленных боев можно посмотреть тут.

Поединок Махачев – Оливейра начнется примерно в 23:00 по Москве. Перед ним состоятся еще четыре боя основного карда. В одном из них сойдутся Петр Ян и Шон О’Мэлли.

Оливейра потерял пояс UFC, когда провалил взвешивание перед боем с Гейджи. Это не помешало ему выйти на серию из 11 побед подряд. Махачев побеждал десять раз и не проигрывал с 2015-го.

Где смотреть бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Прогноз на бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 280