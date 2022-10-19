UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра проведут поединок в легком весе на турнире UFC 280. Это титульный бой – поясом никто из них не владеет. Оливейра был его последним обладателем.

Разница в карьерных показателях по боям в MMA у Махачева и Оливейры:

Ислам Махачев: 23 боя, 22 победы, 1 поражение;

Чарльз Оливейра: 42 боя, 33 победы, 8 поражений, 1 бой без результата.

Единственное поражение Ислама Махачева было именно в UFC. В 2015 году он проиграл Адриано Мартинсу техническим нокаутом. Потом – десять побед подря.

Чарльз Оливейра выступает в UFC с 2010 года. В 2011-м у него состоялся поединок против Ника Ленца. Он завершился без результата из-за запрещенного удара коленом.

Официальный сайт UFC пишет, что бои Махачева чаще заканчиваются судейскими решениями (36% – 9%). Еще его бои длятся в среднем на две минуты больше, чем поединки Оливейры.

Где смотреть бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Прогноз на бой Ислам Махачев – Чарльз Оливейра

Полный кард турнира UFC 280