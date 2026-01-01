UFC

Дата основания
1993 г.
Инфо
Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам
Лента
Материалы
Новости
MMA
Все результаты UFC 280: как завершились бои Махачева, Яна и Стерлинга
#UFC 280
MMA
Махачев – новый чемпион UFC в легком весе
#Махачев – Оливейра
MMA
Ян проиграл О’Мэлли на турнире UFC 280
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: прогноз на бой Ян – О’Мэлли, 22 октября 2022 года
#Ян – О’Мэлли
MMA
Где смотреть бой Ян – О’Мэлли: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Ян – О’Мэлли
MMA
UFC 280: статистика перед боем Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: прогноз на бой Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
UFC 280: во сколько начало боя Махачев – Оливейра, 22 октября 2022 года
#Махачев – Оливейра
MMA
Где смотреть бой Махачев – Оливейра: во сколько прямая трансляция, UFC 280 22 октября
#Махачев – Оливейра
MMA
Полный кард турнира UFC 280, где подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
MMA
Полный кард турнира UFC 279, где подерутся Диас, Фергюсон и Чимаев
#Хамзат Чимаев
MMA
Где смотреть бой Чимаев – Диас: во сколько прямая трансляция, UFC 279 11 сентября
#Хамзат Чимаев
2
MMA
UFC 275: прогноз на бой Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
UFC 275: во сколько начало боя Шевченко – Сантос, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Шевченко – Сантос: во сколько прямая трансляция боя, UFC 275, 12 июня 2022 года
#UFC
MMA
Где смотреть бой Оливейра – Гейджи: во сколько прямая трансляция боя, UFC 274 8 мая
#Оливейра – Гейджи
MMA
Полный кард турнира UFC 274, где подерутся Оливейра, Гейджи и Фергюсон
#UFC 274
MMA
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
#Ян – Стерлинг
MMA
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
#Ян – Стерлинг
MMA
Нганну защитил пояс чемпиона UFC в тяжелом весе. Он победил Гана единогласным решением судей
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: Нганну выиграл все бои досрочно и трижды проигрывал, у Гана – ноль поражений
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: во сколько начало боя Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
UFC 270: прогноз на бой Нганну – Ган, 23 января 2022 года
#Нганну – Ган
MMA
Где смотреть бой Нганну – Ган: во сколько прямая трансляция боя, UFC 270, 23 января
#Нганну – Ган
MMA
Отменен третий бой Волкановски и Холлоуэя. Он был за титул чемпиона UFC в полулегком весе
#Макс Холлоуэй
MMA
«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года
#Матч ТВ
MMA
Порье дважды дрался за чемпионский пояс UFC в легком весе – в обоих проиграл удушающим приемом в третьем раунде
#Дастин Порье
MMA
Оливейра продлил победную серию в UFC до 10 боев. Он защитил пояс в бою против Порье
#Чарльз Оливейра
MMA
Оливейра победил Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе
#Оливейра – Порье
MMA
Нуньес проиграла Пенье и потеряла чемпионский пояс UFC. Это ее 10-й титульный бой подряд
#Аманда Нуньес
MMA
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
UFC 269: полный кард турнира, где пройдет чемпионский бой Оливейра – Порье
#UFC 269
MMA
Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»
#Хабиб Нурмагомедов
MMA
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
#Ислам Махачев
MMA
21-летний россиянин Мокаев подписал контракт с UFC. Он уже 9 лет живет в Манчестере
#Мухаммад Мокаев
MMA
Холлоуэй – первый боец UFC, который нанес три тысячи ударов
#Макс Холлоуэй
MMA
Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
#Камару Усман
MMA
Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
Во сколько начало боя Усман – Ковингтон на UFC 268
#UFC 268
MMA
UFC обновил рейтинг. Чимаев, Анкалаев и Махачев поднялись в своих категориях
#UFC
MMA
Бонусы UFC 267: Ян и Сэндхаген провели лучший бой, Чимаев и Тейшейра получили деньги за лучшее выступление
#UFC 267
MMA
Тейшейра – самый возрастной обладатель первого титула UFC. Ему 42 года
#Гловер Тейшейра
MMA
Тейшейра – второй по возрасту чемпион UFC. Он взял титул в 42 года и продолжает карьеру с 2002-го
#Гловер Тейшейра
MMA
Новый чемпион UFC Тейшейра выиграл шесть боев подряд в возрасте 40+. До него так никто не делал
#Ян Блахович
MMA
Результаты всех боев UFC 267
#UFC 267
MMA
Тейшейра победил Блаховича в главном бою на UFC 267. В 42 года он взял титул в полутяжелом весе
#Блахович – Тейшейра
MMA
Ян победил Сэндхагена на турнире UFC 267. Он взял временный пояс в легчайшем весе
#Ян – Сэндхаген
MMA
Чимаев пропустил два удара за четыре боя в UFC. Статистика в последнем – 58:0
#Хамзат Чимаев
MMA
Махачев сравнялся с Оливейрой по серии из победных боев в легком весе. У обоих – по девять
#Ислам Махачев
MMA
Хукер проиграл три из четырех последних боев в UFC. Он идет шестым в рейтинге
#Махачев – Хукер
MMA
Махачев победил Хукера на турнире UFC 267. Все завершилось в первом раунде
#Махачев – Хукер
MMA
Чимаев имеет вторую серию по досрочным победам в UFC. Он ни разу за карьеру не завершал бой судейским решением
#Хамзат Чимаев
MMA
Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
За четыре боя в UFC Чимаев провел в октагоне 13 минут и 14 секунд
#Хамзат Чимаев
MMA
Чимаев победил Джинглианга на турнире UFC 267. Он не пропустил ни одного удара
#Джинглианг – Чимаев
MMA
Анкалаев имеет самую длинную действующую победную серию в полутяжелом весе UFC
#Магомед Анкалаев
MMA
Анкалаев победил Оздемира единогласным решением судей. Это первый бой основного карда UFC 267
#Анкалаев – Оздемир
MMA
У Махачева вторая самая длинная действующая победная серия в легком весе. Больше – только у чемпиона Оливейры
#Махачев – Хукер
MMA
Ян и Сэндхаген выходят на титульный бой после поражений. Это первый случай в истории UFC
#Ян – Сэндхаген
MMA
Тейшейра – единственный боец в истории UFC, который выиграл пять боев подряд в возрасте 40+
#Блахович – Тейшейра
MMA
Во сколько начало боя Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267
#Волков – Тыбура
MMA
Во сколько начало титульного боя Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Прогноз на титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Где смотреть титульный бой Блахович – Тейшейра на UFC 267
#Блахович – Тейшейра
MMA
Ринг-анонсер Брюс Баффер впервые с 1996 года пропустит номерной турнир UFC
#Брюс Баффер
MMA
Взвешивание перед UFC 267: Махачев легче Хукера, Чимаев опоздал и сразу не уложился в вес
#UFC 267