UFC 268
UFC
Камару Усман
Колби Ковингтон
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#UFC 268 #UFC #Камару Усман #Колби Ковингтон

Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268

06 ноября, 23:43

Камару Усман и Колби Ковингтон проведут бой на турнире UFC 268. Это поединок за титул в полусреднем весе. Турнир UFC 268 состоится в ночь с 6 на 7 ноября.

Бои турнира UFC 268 покажет платформа UFC Fight Pass. Еще есть вариант просмотра на More TV и Wink. В телепрограмме РЕН ТВ этого турнира нет.

Основной кард начнется 7 ноября в 05:00 по Москве. До этого Усман уже побеждал Ковингтона в декабре 2019 года. Тогда все завершилось техническим нокаутом.

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Источник:
Гол.ру
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