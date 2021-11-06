Где смотреть бой Усман – Ковингтон на UFC 268

Камару Усман и Колби Ковингтон проведут бой на турнире UFC 268. Это поединок за титул в полусреднем весе. Турнир UFC 268 состоится в ночь с 6 на 7 ноября.

Бои турнира UFC 268 покажет платформа UFC Fight Pass. Еще есть вариант просмотра на More TV и Wink. В телепрограмме РЕН ТВ этого турнира нет.

Основной кард начнется 7 ноября в 05:00 по Москве. До этого Усман уже побеждал Ковингтона в декабре 2019 года. Тогда все завершилось техническим нокаутом.