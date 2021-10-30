Во сколько начало боя Волков – Тыбура на UFC 267

Бой Александра Волкова и Марчина Тыбуры пройдет в основном карде турнира UFC 267. Сам турнир состоится 30 октября в Абу-Даби. Время начала основного карда – 21:00 по Москве.

Поединок Волков – Тыбура идет третьим в списке основного карда. Перед ним запланированы бои Анкалаев – Оздемир и Джинглианг – Чимаев.

Волков подерется с Тыбурой примерно в 22:00 по московскому времени. Время начала зависит от проведения других боев.

Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267

Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267