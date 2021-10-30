Волков – Тыбура
UFC
Александр Волков
UFC 267
#Волков – Тыбура #UFC #Александр Волков #UFC 267
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Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267

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Александр Волков и Марчин Тыбура проведут бой в основном карде турнира UFC 267. Бои основного карда стартуют 30 октября в 21:00 по Москве.

РЕН ТВ проведет трансляцию главных боев основного карда, но может не показать бой Волков – Тыбура. Альтернативные варианты просмотра: UFC Fight Pass, More TV, Wink.

Волков имеет карьерную статистику из 33 побед и девяти поражений. Показатели Тыбуры – 22 победы и шесть поражений. Тыбура идет на серии из пяти побед подряд.

Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267

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Источник:
Гол.ру
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