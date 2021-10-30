Волков – Тыбура
UFC
Александр Волков
UFC 267
#Волков – Тыбура #UFC #Александр Волков #UFC 267
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Прогноз на бой Волков – Тыбура на UFC 267

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Александр Волков и Марчин Тыбура подерутся в основном карде турнира UFC 267. Турнир пройдет 30 октября. Предварительный кард начнется в 17:30, основной – в 21:00 по Москве.

Котировки букмекеров:

  • Победа Волкова – 1,30
  • Победа Тыбуры – 3,55

Александр Волков проиграл два из четырех последних боев. В июне 2021 года у него было поражение от Сирила Гана единогласным судейским решением.

Марчин Тыбура выиграл в UFC пять боев подряд. В двух последних боях он победил техническим нокаутом Уолта Харриса и Грега Харди.

По карьере в MMA Волков имеет больше побед, чем Тыбура – 33:22. Он же чаще проигрывал – 9:6.

Где смотреть бой Волков – Тыбура на UFC 267

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Источник:
Гол.ру
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