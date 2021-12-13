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«Матч ТВ» купил права на трансляцию в России UFC. Контракт действует с 2022 года

час назад

«Матч ТВ» с 2022 года будет эксклюзивно транслировать турниры UFC по российскому ТВ. Первый из них состоится 16 января: бой Келвин Каттар – Гига Чикадзе. 

Официальных подробностей о сумме сделки нет.  «Коммерсантъ» со ссылкой на источники утверждает, что «Газпром-Медиа» (куда входит «Матч») выиграл тендер у Национальной медиа-группы, «Яндекса» и Okko, предложив 10 миллионов долларов за трехлетний контракт. Это вдвое больше, чем заплатила НМГ в 2018 году.

Предыдущим партнером UFC в России был «Медиа-телеком» (совместное предприятие НМГ и «Ростелекома») – турниры по ТВ транслировал «Рен ТВ». «Матч ТВ» покажет бои не только в эфире, но и в онлайне.

Представитель «Ростелекома» сказал РБК, что компания запустит собственный канал «Удар», посвященный теме боев, и займется его развитием.

  • «Газпром медиа» в 2021 году продлил права на футбольную Премьер-лигу и вернула права на чемпионат Англии по футболу (АПЛ).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Матч ТВ»
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