Ян – Стерлинг
UFC
Петр Ян
Алджамейн Стерлинг
UFC 273
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#Ян – Стерлинг #UFC #Петр Ян #Алджамейн Стерлинг #UFC 273

UFC 273: прогноз на бой Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут бой на турнире UFC 273. Это со-главный поединок основного карда. Ян и Стерлинг подерутся за титул в легчайшем весе.

Bettery дает такие коэффициенты на итог боя:

  • Победа Яна – 1,15
  • Ничья – 60,00
  • Победа Стерлинга – 5,80

Bettery считает, что в этом бою будет минимум три раунда. На тотал больше 2,5 дается коэффициент 1,26. Напоминаем: прошлый бой Ян – Стерлинг завершился в четвертом раунде.

Тогда поединок завершился дисквалификацией Яна. Он нанес запрещенный удар, поэтому Стерлинг стал чемпионом UFC в легчайшем весе. С того времени он не дрался в UFC.

Поражение от Стерлинга – единственное для Яна в UFC. Все три поражения в профессиональной карьере Стерлинга были в UFC. Сейчас он идет на серии из шести побед.

В главном поединке на UFC 273 подерутся Волкановски и «Корейский зомби». Еще в основном карде пройдет поединок Чимаев – Бернс. У Чимаева нет поражений в UFC.

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Источник:
Гол
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