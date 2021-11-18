21-летний россиянин Мокаев подписал контракт с UFC. Он уже 9 лет живет в Манчестере

Мухаммад Мокаев родился в городе Буйнакск, расположенный в Дагестане. В 12 лет он уехал в Манчестер. Сейчас у него двойное гражданства – российское и британское. Про тот переезд Мокаев говорил:

«Родители переехали – по работе, и мы остались тут на постоянной основе. Мой отец – инженер-строитель».

Еще слова про переезд:

«В Буйнакске я учился не особо. Не шла учеба, хотя мама – преподаватель русского и литературы. Старался, но не получалось. Да и окружение было нехорошее. Когда переехали в Англию, в школе поначалу было тяжело, так как я не знал язык. Даже драки были из-за этого – не понимал я их британские шутки. Но учитель по физкультуре взялся за меня – не дал меня выгнать. А потом я подучил язык и стало легче».

Сейчас Мокаеву 21. Он уже поучаствовал в 30 боях на любительском и профессиональном уровнях. В 2020-м он говорил, что хочет добраться до UFC в 2021 году. И сейчас он достиг цели. Матчмейкер промоушена Мик Мэйнард сообщил о подписании контракта с Мокаевым:

«Мухаммад — это полулегковес, за которым я долго следил. У него есть опыт, хотя ему всего 21 год. Он непобедим, динамичен и очень харизматичен. Мухаммад видит себя Хабибом в полулегком весе».