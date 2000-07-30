Мухаммад Мокаев

Дата рождения
30 июля 2000 г.
Факт
В 12 лет переехал из России в Манчестер (Англия)
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21-летний россиянин Мокаев подписал контракт с UFC. Он уже 9 лет живет в Манчестере
#Мухаммад Мокаев
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