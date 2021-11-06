UFC 268
UFC
Камару Усман
Колби Ковингтон
Во сколько начало боя Усман – Ковингтон на UFC 268
06 ноября, 23:40
Камару Усман и Колби Ковингтон подерутся на турнире UFC 268. Они проведут титульный бой за пояс в полусреднем весе. Основной кард UFC 268 стартует 7 ноября в 05:00 по московскому времени.
Бой Усман – Ковингтон будет главным на этом турнире. Примерное время начала – 7 ноября в 06:00 по Москве. Всего в основном карде пройдут пять боев. Там же подерутся Джастин Гейджи и Майкл Чендлер.
Карьерная статистика Усмана – 19 побед и одно поражение. Ковингтон имеет 16 побед и два поражения.
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