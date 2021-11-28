Ислам Махачев
UFC
Бенил Дариуш
Поделиться:
«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022
0
Ислам Махачев подерется против Бенила Дариуша на UFC Fight Night 26 февраля. По информации ESPN, оба бойца дали согласие.
Махачев отреагировал на событие в твиттере: «После этого не будет никаких сомнений». Хабиб Нурмагомедов написал в инстаграме: «Два лучших легковеса в мире. Делай красиво, брат».
Ранее о бое против Дариуша говорил менеджер Махачева Али Абдель-Азиз: «Вероятно, Дариуш подерется с Махачевым. Мы увидим бой Махачева с Дариушем, а Гейджи подерется за пояс, скорее всего, в мае».
- Журналист TSN Аарон Бронстетер дал прогнозы букмекеров, которые открыли линии: победа Махачева – 1,25, победа Дариуша – 4,3.
- Махачев идет на серии из девяти побед в UFC. Последняя была над Дэном Хукером на UFC 267. Дариуш выиграл семь последних боев.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые