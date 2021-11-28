«После этого не будет никаких сомнений». Махачев проведет бой против Дариуша в феврале-2022

Ислам Махачев подерется против Бенила Дариуша на UFC Fight Night 26 февраля. По информации ESPN, оба бойца дали согласие.

Махачев отреагировал на событие в твиттере: «После этого не будет никаких сомнений». Хабиб Нурмагомедов написал в инстаграме: «Два лучших легковеса в мире. Делай красиво, брат».

Ранее о бое против Дариуша говорил менеджер Махачева Али Абдель-Азиз: «Вероятно, Дариуш подерется с Махачевым. Мы увидим бой Махачева с Дариушем, а Гейджи подерется за пояс, скорее всего, в мае».