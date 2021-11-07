Камару Усман
UFC
UFC 268
Колби Ковингтон
Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе
07 ноября, 08:49
Декабрь-2019. Первый бой между Камару Усманом и Колби Ковингтоном в рамках UFC 245. Тогда Усман победил соперника и впервые защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.
Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона
Ноябрь-2021. В Нью-Йорке состоялся UFC 268, в рамках которого проходил реванш между Усманом и Ковингтоном в полусреднем весе. И Усман снова победил:
- Два года назад он победил техническим нокаутом в пятом раунде. Сейчас он тоже победил в пятом раунде, но уже благодаря судейскому решению.
- Усман вновь защитил чемпионский титул. Для него это пятая защита. Первая защита состоялась как раз в декабре 2019-го в поединке с Ковингтоном. Вторая защита – победа над Хорхе Масвидалем (июль-2020). Третья защита – победа над Гилбертом Бернсом (февраль-2021). Четвертая защита – победа над Масвидалем (апрель-2021).
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