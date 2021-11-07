Камару Усман победил Колби Ковингтона и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Декабрь-2019. Первый бой между Камару Усманом и Колби Ковингтоном в рамках UFC 245. Тогда Усман победил соперника и впервые защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245. Сломал сопернику челюсть, защитил титул чемпиона

Ноябрь-2021. В Нью-Йорке состоялся UFC 268, в рамках которого проходил реванш между Усманом и Ковингтоном в полусреднем весе. И Усман снова победил: