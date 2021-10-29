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UFC
Дата основания
1993 г.
Инфо
Спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, США, и проводящая бои по смешанным единоборствам
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Полный кард UFC 280 – это главный турнир года для фанатов из России: там подерутся Махачев, Ян и Стерлинг
#UFC 280
13 августа, 21:50
Детали по бою Махачев – Оливейра: почему они подерутся за вакантный пояс и куда пропали другие претенденты
#Махачев – Оливейра
17 июля, 01:28
Другая сторона исторической потери пояса в UFC: Оливейра был полулегковесом и еще четыре раза проваливал взвешивание
#Чарльз Оливейра
07 мая, 21:52
«Вы меня обокрали». Ян снова проиграл Стерлингу – теперь спорным судейским решением
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 08:45
Сколько Алджамейн Стерлинг заработал за бой против Яна на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:55
Сколько Петр Ян заработал за бой против Стерлинга на UFC 273
#Ян – Стерлинг
10 апреля, 07:40
Как Петр Ян стал главным бойцом России в эпоху после Хабиба – через работу охранником, Таиланд, бои со сломанным пальцем
#Петр Ян
10 апреля, 07:35
Из-за пандемии Петр Ян готовится к UFC не в привычном Таиланде. Это важное место: там были рождение сына, локдаун, встречи с бойцами
#Петр Ян
29 октября 2021, 16:15
Мама Хабиба помогала сиротам и хотела, чтобы сын вместо борьбы занимался учебой: «Оставьте в покое моего мальчика»
#Патимат Нурмагомедова
25 октября 2020, 15:32
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Нганну воюет с UFC из-за контракта (маленькие гонорары). Возможно, он просидит год без боев, хотя после защиты титула соглашение продлилось
#Франсис Нганну
23 января, 11:37
Сколько Нганну заработал за победу над Ганом на UFC 270
#Нганну – Ган
23 января, 09:11
Сколько Ган заработает за бой с Нганну на UFC 270
#Нганну – Ган
22 января, 10:04
Это самый волнительный бой Хабиба – он вывел на последний бой брата, который когда-то выводил на первый бой его
#Шамиль Завуров
18 сентября 2021, 00:28
Русский боец нокаутировал соперника ударом в печень и станцевал вприсядку – это его дебют в UFC 🕺
#Вячеслав Борщев
16 января, 12:15
Талисман Оливейры – камень, который ему подарил отец. Это библейская отсылка к Давиду и Голиафу
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 12:30
Сколько Оливейра заработал за победу в титульном бою против Порье на UFC 269
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 11:14
Оливейра развозит еду по фавелам, дарит детям подарки на Пасху и помогает семьям, у кого сгорели дома. Порье поддержал его фонд
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 10:30
Оливейра потерял очки сразу после защиты титула – их сорвал фанат. Чемпион UFC стоял перед толпой и просил их обратно
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 10:07
Оливейра шел к поясу UFC через тяжелую болезнь. Два года лежал в больнице, врачи говорили об инвалидном кресле
#Чарльз Оливейра
12 декабря 2021, 08:43
Хабиб поссорился в соцсетях с двумя топ-бойцами UFC. Он продвигает Махачева к титульному бою, хотя есть другой достойный претендент
#Хабиб Нурмагомедов
13 ноября 2021, 22:23
Хабиб особо помогает бойцу Тухугову. Теперь он побеждает даже с травмой, хотя раньше пропустил три года из-за допинга и драки с Конором
#Зубайра Тухугов
09 ноября 2021, 21:20
Порье и его жена – сильная история любви. Вместе с 14 лет: она рядом на каждом бое и терпела, когда он бросил школу из-за хулиганства
#Джоли Порье
10 июля 2021, 20:45
Хасбик приближается к бою в UFC: ссорится с блогером Тамаевым, который его раскрутил, а Уайт предлагает за бой с Абдурозиком $1,5 млн
#Хасбик
08 ноября 2021, 12:45
Боец UFC впервые стал чемпионом в 42 года. Его путь – через нелегальную эмиграцию и работу дворником
#Гловер Тейшейра
31 октября 2021, 12:26
Ян вышел за титулом UFC вместе с семьей. Называл главного соперника клоуном, пока сын рассматривал пояс
#Петр Ян
31 октября 2021, 02:58
Главный вопрос UFC прямо сейчас: получит ли Махачев чемпионский бой и когда это произойдет?
#Ислам Махачев
31 октября 2021, 02:14
Вспоминаем первый бой Конор – Порье. Конор натирал ботинки от дедушки и бесил Порье трештоком, но сейчас признает: «Мы повзрослели»
#Конор – Порье
10 июля 2021, 20:30
Хасбик стал звездой вечера на UFC: обнимался с Хабибом, праздновал победу на руках у Махачева и чуть не подрался с Абдурозиком
#Хасбик
31 октября 2021, 01:50
Онлайн-трансляция боя Ян – Сэндхаген и боя Махачев – Хукер. Прямая трансляция UFC 267
#UFC 267
31 октября 2021, 00:00
Сколько Петр Ян заработал за бой против Сэндхагена на UFC 267
#Ян – Сэндхаген
30 октября 2021, 23:57
Бывший спецназовец героически дебютировал в UFC. Выстоял три раунда, хотя плохо видел одним глазом и сплевывал кровь
#Бенуа Сен-Дени
30 октября 2021, 20:23
Футбол – часть жизни и тренировок Хабиба: чеканит по 300 раз, выходил против незрячих, играет опорника
#Хабиб Нурмагомедов
19 февраля 2021, 18:25
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