Ян – Стерлинг
UFC
Петр Ян
Алджамейн Стерлинг
UFC 273
UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC 273. Это со-главный бой номерного турнира UFC. В главном бою подерутся Волкановски и «Корейский зомби».
Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года. Основной кард стартует 10 апреля в 05:00 по московскому времени. UFC 273 пройдет в США.
Бой Ян – Стерлинг начнется 10 апреля примерно в 06:30 по Москве. Перед ним состоятся еще три поединка основного карда. Хамзат Чимаев подерется там с Гилбертом Бернсом.
Алджамейн Стерлинг владеет титулом UFC в легчайшем весе. Он взял титул в первом поединке с Яном. Тогда Стерлинг стал обладателем пояса из-за дисквалификации Яна.
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