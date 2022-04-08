UFC 273: во сколько начало боя Ян – Стерлинг, 10 апреля 2022 года

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг подерутся на турнире UFC 273. Это со-главный бой номерного турнира UFC. В главном бою подерутся Волкановски и «Корейский зомби».

Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года. Основной кард стартует 10 апреля в 05:00 по московскому времени. UFC 273 пройдет в США.

Бой Ян – Стерлинг начнется 10 апреля примерно в 06:30 по Москве. Перед ним состоятся еще три поединка основного карда. Хамзат Чимаев подерется там с Гилбертом Бернсом.

Алджамейн Стерлинг владеет титулом UFC в легчайшем весе. Он взял титул в первом поединке с Яном. Тогда Стерлинг стал обладателем пояса из-за дисквалификации Яна.

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