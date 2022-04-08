Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут бой за чемпионский титул в легчайшем весе. Это со-главный поединок на турнире UFC 273.

«Матч ТВ» покажет этот бой и основной кард турнира в прямом эфире. Трансляция лучших боев начнется 10 апреля в 05:00 по Москве.

Показ всего турнира стартует 10 апреля в 00:55 по московскому времени. Его можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Алджамейн Стерлинг владеет титулом в легчайшем весе в UFC. Ранее он победил Яна судейским решением, когда боец из России выполнил запрещенный прием.

Bettery считает, что Петр Ян – фаворит боя против Алджамейна Стерлинга. На его победу дается коэффициент 1,15. Победа Стерлинга оценивается в 5,80.

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