Ян – Стерлинг
UFC
Петр Ян
Алджамейн Стерлинг
UFC 273
Где смотреть бой Ян – Стерлинг: во сколько прямая трансляция боя, UFC 273 10 апреля
Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут бой за чемпионский титул в легчайшем весе. Это со-главный поединок на турнире UFC 273.
«Матч ТВ» покажет этот бой и основной кард турнира в прямом эфире. Трансляция лучших боев начнется 10 апреля в 05:00 по Москве.
Показ всего турнира стартует 10 апреля в 00:55 по московскому времени. Его можно посмотреть онлайн по этой ссылке.
Алджамейн Стерлинг владеет титулом в легчайшем весе в UFC. Ранее он победил Яна судейским решением, когда боец из России выполнил запрещенный прием.
Bettery считает, что Петр Ян – фаворит боя против Алджамейна Стерлинга. На его победу дается коэффициент 1,15. Победа Стерлинга оценивается в 5,80.
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- В главном бою вечера на UFC 273 встретятся Александр Волкановски и Чэн Сон Джунг («Корейский зомби»). Их титульный бой пройдет в полулегком весе.
- Перед этим в полусреднем весе состоится поединок Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса. Напоминаем: Чимаев не имеет ни одного поражения в профессиональной карьере.
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