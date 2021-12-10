Хабиб Нурмагомедов
UFC
Хабиб попал в топ-10 самых упоминаемых людей вконтакте в 2021 году. На первом месте Путин, на втором – Навальный
56 минут назад
Соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги 2021-го и выпустила рейтинг персон года. Он основан на числе упоминаний. Топ-10 по этому показателю:
1. Владимир Путин – 13,04 млн упоминаний.
2. Алексей Навальный – 4,45 млн.
3. BTS – 2,20 млн.
4. Моргенштерн – 2,01 млн.
5. Владимир Зеленский – 1,26 млн.
6. Дональд Трамп – 1,15 млн.
7. Александр Лукашенко – 1,05 млн.
8. Ольга Бузова – 1 млн.
9. Artik & Asti – 992,4 тысячи.
10. Хабиб Нурмагомедов – 943,2 тыс.
Хабиб за год опустился с 6-й строчки на 10-ю. В 2020-м у него было 2,8 млн упоминаний.
Еще один раздел связан с самыми обсуждаемыми темами года. В топ-10 есть сразу две темы связанные со спортом. Чемпионат Европы-2020 занял 9-ю строчку, у него 714 тысяч упоминаний; Олимпийские игры – 10-е место, 624 тысячи.
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