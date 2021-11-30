Хабиб не вернется в UFC: «У нас есть человек, который должен забрать там чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев»

Один из вопросов касался возвращения в UFC. И вот ответ Хабиба:

«Никто и ничто не сможет вынудить меня вернуться. Абсолютно никто. У нас есть человек, который должен взять чемпионский пояс. Его зовут Ислам Махачев. Он должен вернуть титул чемпиона UFC в Дагестан. В конце следующего года пояс снова будет у нас».

Последним боем Хабиба в UFC был поединок с Джастином Гейджи в октябре-2020. Его итог – победа Хабиба и продление беспроигрышной серии до 29:0. После того боя Хабиб объявил о завершении карьеры.

Прощальная речь Хабиба

Каким был последний бой в карьере Хабиба

Что Хабиб будет делать после завершения карьеры: станет тренером, раскрутит бизнес, займется сельским хозяйством