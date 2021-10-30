Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267

Александр Волков и Марчин Тыбура провели бой на UFC 267 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда. Только один из трех судей отдал Тыбуре один раунд, мнение остальных – 3:0.

Это 11-й бой Волкова в UFC. До этого он проиграл три раза. Последний бой – поражение от Сирила Гана.

Тыбура не проигрывал пять боев подряд. Последнее поражение было в 2019 году.