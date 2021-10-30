Волков – Тыбура
UFC
Александр Волков
UFC 267
#Волков – Тыбура #UFC #Александр Волков #UFC 267
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Волков победил Тыбуру единогласным судейским решением на UFC 267

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Александр Волков и Марчин Тыбура провели бой на UFC 267 в Абу-Даби. Бой продлился все три раунда. Только один из трех судей отдал Тыбуре один раунд, мнение остальных – 3:0.

  • Это 11-й бой Волкова в UFC. До этого он проиграл три раза. Последний бой – поражение от Сирила Гана.
  • Тыбура не проигрывал пять боев подряд. Последнее поражение было в 2019 году.
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Источник:
Гол.ру
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