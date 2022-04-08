Ян – Стерлинг
UFC
Петр Ян
Гилберт Бернс
Алекс Волкановски
Хамзат Чимаев
Алджамейн Стерлинг
UFC 273
#Ян – Стерлинг #UFC #Петр Ян #Гилберт Бернс #Алекс Волкановски #Хамзат Чимаев #Алджамейн Стерлинг #UFC 273
Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски
Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года. Ивент пройдет в США. В основном карде там запланированы два титульных боя.
Волкановски и «Корейский зомби» подерутся за титул в полулегком весе. Петр Ян претендует на чемпионский пояс в легчайшем весе UFC. Им владеет Алджамейн Стерлинг.
Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс проведут бой в основном карде турнира UFC 273. Чимаев имеет карьерную статистику 10-0. Он выиграл в UFC все четыре боя.
Какие бои пройдут на турнире UFC 273:
Основной кард
- Волкановски – Сон Джунг;
- Ян – Стерлинг;
- Бернс – Чимаев;
- Дерн – Торрес;
- Пичел – Мадсен.
Прелимы
- Гарри – Уикс;
- Розенстрайк – Тыбура;
- Лэдд – Пеннингтон;
- Галл – Мэлотт.
Ранние прелимы
- Олейник – Вандераа;
- Хернандес – Фремд;
- Родригез – Хэнсен;
- Арсе – Сантос.
Регистрируйтесь, смотрите бой бесплатно и получите 1000 рублей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые