Ян – Стерлинг
UFC
Петр Ян
Гилберт Бернс
Алекс Волкановски
Хамзат Чимаев
Алджамейн Стерлинг
UFC 273
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#Ян – Стерлинг #UFC #Петр Ян #Гилберт Бернс #Алекс Волкановски #Хамзат Чимаев #Алджамейн Стерлинг #UFC 273

Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски

Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года. Ивент пройдет в США. В основном карде там запланированы два титульных боя.

Волкановски и «Корейский зомби» подерутся за титул в полулегком весе. Петр Ян претендует на чемпионский пояс в легчайшем весе UFC. Им владеет Алджамейн Стерлинг.

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс проведут бой в основном карде турнира UFC 273. Чимаев имеет карьерную статистику 10-0. Он выиграл в UFC все четыре боя.

Какие бои пройдут на турнире UFC 273:

Основной кард

  • Волкановски – Сон Джунг;
  • Ян – Стерлинг;
  • Бернс – Чимаев;
  • Дерн – Торрес;
  • Пичел – Мадсен.

Прелимы

  • Гарри – Уикс;
  • Розенстрайк – Тыбура;
  • Лэдд – Пеннингтон;
  • Галл – Мэлотт.

Ранние прелимы

  • Олейник – Вандераа;
  • Хернандес – Фремд;
  • Родригез – Хэнсен;
  • Арсе – Сантос.

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Источник:
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#UFC 273