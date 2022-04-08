Полный кард турнира UFC 273, где подерутся Ян, Чимаев и Волкановски

Турнир UFC 273 состоится в ночь с 9 на 10 апреля 2022 года. Ивент пройдет в США. В основном карде там запланированы два титульных боя.

Волкановски и «Корейский зомби» подерутся за титул в полулегком весе. Петр Ян претендует на чемпионский пояс в легчайшем весе UFC. Им владеет Алджамейн Стерлинг.

Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс проведут бой в основном карде турнира UFC 273. Чимаев имеет карьерную статистику 10-0. Он выиграл в UFC все четыре боя.

Какие бои пройдут на турнире UFC 273:

Основной кард

Волкановски – Сон Джунг;

Ян – Стерлинг;

Бернс – Чимаев;

Дерн – Торрес;

Пичел – Мадсен.

Прелимы

Гарри – Уикс;

Розенстрайк – Тыбура;

Лэдд – Пеннингтон;

Галл – Мэлотт.

Ранние прелимы

Олейник – Вандераа;

Хернандес – Фремд;

Родригез – Хэнсен;

Арсе – Сантос.

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