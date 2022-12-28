Луча либре
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#Луча либре #рестлинг

Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите

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Это большой текст. Но сначала – много-много фото. Обязательная часть, чтобы сразу погрузиться в среду. 

Для всего мира рестлинг – это постановочные разборки мужиков в трико, которые разыгрывают спектакль по сценарию. Со стороны он кажется абсурдом, следить за которым интересно только после трех банок пива. Пародии в «Южном парке», реанимировавшая карьеру Микки Рурка драма Даррена Аронофски – вот, пожалуй, и все проявления рестлинга в культуре, которые вспоминаются непосвященному зрителю.

Но для мексиканцев эта вольная борьба с названием луча либре значит намного больше. Не театр и не драки на ринге, а настоящая жизнь, в которой театральная эстетика сочетается с эстетикой поединка. Это как кино, только реалистичнее. Это как реальность, но кинематографичнее.

В 2018 году луча либре объявили частью культурного наследия Мексики. Театрализованная борьба соответствовала всем критериям ЮНЕСКО: от костюмов до правил, от техник ведения поединка до принципов распределения ролей между персонажами – она воплотила в себе историю и национальную идентичность.

Как сражения между персонажами из мифологии в стиле греко-римской борьбы превратились в главное мексиканское хобби

Борьба закрепилась в мексиканской культуре в 1860-х, когда страна оказалась неспособна выплачивать внешние долги и пережила французскую интервенцию. Европейцы стремились увеличить влияние в Латинской Америке и оккупировали значительные территории. В 1863-м интервенты со второй попытки взяли осадой крупный город Пуэбла, а вскоре после этого пал и Мехико. В стране установилось правление императора Максимилиана из династии Габсбургов. 

Дворец Паласио де Буэнависта в Мехико стал важнейшим местом в истории луча либре

сайт города Мехико

Одним из главных событий периода оккупации стала свадьба французского военачальника Франуса Базена и знатной мексиканки Хосефы де ла Пеньи, которая прошла в столичном дворце Паласио де Буэнависта. Одним из пунктов праздничной программы оказался турнир по греко-римской борьбе между французскими солдатами и местными морскими пехотинцами. За поединками наблюдали лично император с супругой. Борьбой в Мексике увлекались и раньше, но тогда она считалась скорее цирковой забавой для низшего класса, а теперь вышла на государственный уровень.

Первым профессиональным рестлером в стране стал некий Антонио Перес де Приан, который наблюдал за французскими и британскими борцами, а затем повторял их приемы на театральных представлениях и карнавалах. Его противником в дебютном профессиональном поединке стал американец Генри Бакел. Приан победил.

В последующие десятилетия борьба между местным героем и злодеем-иностранцем стала самым распространенным сюжетным тропом и для мексиканского, и для американского рестлинга. Например, в годы Холодной войны в США любимым антагонистом публики стал урожденный Нельсон Симпсон, который выступал под именем Никита Колофф и олицетворял «красную угрозу».

За положительными персонажами закрепилось название «тэкнико» (дословно «техник»), а за отрицательными «рудо» (то есть «крутой парень», «хулиган»). Иногда борцы делились на «лица» (Face) и «каблуки» (Heels).

Приан придумал себе для выступлений псевдоним Мексиканский Алкид, то есть взял первоначальное имя Геракла. Зрителям настолько понравился его сценический образ, что в последующие годы набрали популярность поединки, основанные на сюжетах из античной мифологии. Повлияло и то, что первого циркового силача в Мексике тоже звали Геркулесом. Из маргинального увлечения рестлинг превратился в главное национальное хобби.

Легенда рестлинга Эль Райо де Халиско в 2021 году

Много лет спустя, уже в самом конце XIX века, толпы собирались на противостояния Козимо Молино по прозвищу Ромулус с темнокожим американским боксером Билли Кларком. Ромулус, несмотря на рост чуть выше 160 сантиметров и вес 75 килограммов, восхищал зрителей мощью и атлетизмом. Кларк мастерски устраивал шоу и расхваливал себя перед публикой – например, рассказывал, как одновременно укрощал шесть диких лошадей и быка. С тех пор трешток так и остался неотъемлемой характеристикой либре. Только в следующем столетии над ним часто работали уже сценаристы.

Попавший на один из поединков Молино и Кларка 13-летний Энрике Угартечеа придумал собственный образ и назвался Главным силачом Мексики. В начале XX века под этим именем он стал одним из пионеров луча либре в современном виде. Непосвященным он объяснял, что модное развлечение – это не вариация бокса, не соревнование силачей и не цирковое выступление, а что-то совершенно уникальное: греко-римский стиль, совмещенный с олимпийской борьбой и театрализованными элементами.

В 1903 году Угартечеа сошелся в поединке со своим кумиром Ромулусом и одолел его. Так произошло символическое обновление движения либре, которая постепенно набирала все большую популярность. Хотя до золотого века той самой мексиканской борьбы оставалось еще несколько десятилетий.

Энрике Угартечеа

Национальный институт антропологии и истории

Маска – способ подчеркнуть индивидуальность, отсылка к истории, предмет спора

В 1910-х луча либре выглядела как дикая смесь из разных единоборств, включая дзюдо, сумо и джиу-джитсу, а Мехико превратился в столицу боевых искусств, куда стекались любители и профессионалы, юные авантюристы и мастера с разных концов света – от Японии до Британии. Угартечеа путешествовал по всей стране и обучал подростков, а потом даже открыл зал для подготовки новых борцов.

Параллельно формировались правила и обычаи луча либре. Победа присуждалась, если борец удержал соперника на полу, выбивал за пределы ринга, а также если соперник сам признавал поражение или получал дисквалификацию за бесчестный прием. Последний пункт трактовался максимально свободно – особенно с учетом того, что «рудос», плохим парням, негласный этический кодекс позволял драться грязно и подло, а «тэкникос», герои, должны были превосходить оппонента в честном поединке. В остальном не существовало никаких ограничений: борцы прыгали друг на друга с канатов, поднимали противников над головой и раскручивали, бодались, ставили подсечки и применяли разнообразные болезненные захваты.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Намного важнее формального свода правил считалась художественная составляющая, а ее неотъемлемой частью оказались маски, которые придавали участникам характер и индивидуальность. Вокруг масок и костюмов борцы выстраивали целую личность, которая часто не имела никакого отношения к реальному человеку. Настоящие имена они часто скрывали десятилетиями и иногда так навсегда и оставались неизвестными персонажами под маской. Именно поэтому лучадоры считаются в равной степени атлетами и актерами.

Вообще, в масках борцы начали выступать еще в Европе в 1850-х. Сама традиция ношения маски отсылала к истории о неизвестном узнике, которого король Людовик XIV заключил под стражу в 1669-м. Тот прожил в заключении 34 года и на протяжении всего этого времени неизменно носил маску из черного бархата. История пленника и догадки о его личности породили массу конспирологических теорий и сделали облик человека с закрытым лицом таинственным и романтичным.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Несколько столетий спустя промоутеры пользовались старыми байками, чтобы раскручивать новых борцов и распускали слухи, что под маской скрывается аристократичная особа или вовсе монарх. Считалось, что представители знати прикрывали лица, когда им хотелось помериться силами с ярмарочными здоровяками.

К 1914 году подобные персонажи пользовались такой популярностью, что студия The Essanay Film Manufacturing Company выпустила фильм «Борец в маске» по роману «Этот француз» Арчибальда Клаверинга Гюнтера. По сюжету неизвестный мужчина отказывается раскрывать личность девушке, за которой ухаживает, и побеждает в бою другого претендента на ее сердце. Обиженный противник подкупает другого борца, чтобы тот сорвал с героя маску во время поединка, но загадочный аристократ снова побеждает и сам снимает маску перед возлюбленной. Успех фильма вдохновил менеджеров выпускать все больше борцов в масках, чтобы подогреть интерес публики.

Впрочем, маски в либре – не просто заимствование европейских традиций. Сами борцы объясняют происхождение атрибута культурой коренных народов, которые проживали на территории современной Мексики. Воины майя и ацтеков перед поединком раскрашивали лица красками разных цветов, чтобы подчеркнуть индивидуальность, превосходство и даже божественное происхождение. Современные борцы, конечно, не претендуют на статус сверхъестественных существ и не раскрашивают лица, но маски наделяются таким же символическим значением.

«Луча либре в основном обрела популярность именно благодаря борцам в масках, – пишут культуролог Хавьер Переда и историк Патриция Мурьетта-Флорес. – Они вкладывали в дизайн масок личные семейные истории, верования и убеждения, благодаря чему обычный человек становился бесстрашным персонажем».

Величайшим унижением для проигравшего лучадора становится даже не результат боя, а открытое лицо в том случае, если соперник срывает его маску. Одновременно маска выступает и главным предметом спора – если необходимо подчеркнуть значимость поединка, один из участников может поставить на кон собственную маску. Это значит, что в случае поражения ему придется показать лицо. Тогда он должен либо выступать дальше без маски, либо придумать себе нового персонажа. Если лучадор выступает без маски и терпит поражение, в качестве наказания он должен побриться налысо.

Исследователи либре как культурного феномена сравнивают значение маски для борцов с обликом супергероев или легендарных убийц в фильмах ужасов. Бэтмен и Человек-паук, как и их противники, преображаются, когда скрывают личность: становятся сильными, уверенными и практически неуязвимыми. Практически другими людьми.

Во время пандемии коронавируса лучадоры из-за запрета на выступления переключились на производство тематических масок

DPA / Global Look Press

То же самое касается культовых антагонистов из слэшеров – разновидности фильмов ужасов о маньяках, которая распространилась в Америке в 1970-х и 1980-х. Майкл Майерс из «Хэллоуина», Джейсон Вурхиз из «Пятницы 13-е» и Кожаное лицо из «Техасской резни бензопилой» – сила этих образов во многом заключалась в масках. Благодаря ним персонажи превращались из обычных убийц, которые охотились на подростков, в сверхъестественное нечто, от которого почти невозможно спастись и которое невозможно уничтожить. 

Как Джеймс Бонд, только лучше: на популярность и развитие луча либре сильно повлияло кино

Мексиканская борьба отличается художественной выразительностью и многое заимствует из кино. В 1930-х в соседних Штатах начался бум фильмов про монстров: вышли «Франкенштейн», «Мумия», «Человек-волк». Первой из этой серии в мексиканском прокате в 1931 году появилась испаноязычная версия «Дракулы», которая мгновенно стала хитом. Хорроры обрели огромную популярность, и мексиканские продюсеры в погоне за успехом американцев начали снимать аналогичные картины про персонажей и существ местного фольклора.

Другим следствием проникновения голливудских трендов стало преображение луча либре в нечто большее, чем просто спорт: в рамках поединков начали выстраиваться сюжетные линии, которые подразумевали, что борцы – не только противники на ринге. Тэкникос и рудос олицетворяли разные этические полюса точно так же, как герои и чудовища в кино. Однако в отличие от фильмов противостояния не перегружались сюжетом – луча либре традиционно не отличается замысловатым сценарием, а бэкграунд персонажа часто остается загадкой. Главное – это распределение ролей. Молчаливые, брутальные и честные Лица против Каблуков: безумцев и психопатов, одержимых смертью и разрушением. Одни на стороне добра, другие – прирожденные злодеи.

К середине XX века кино и либре в Мексике срослись настолько, что превратились в два разных аспекта одной и той же индустрии. Появился отдельный жанр фильмов про лучадоров, в которых главные роли исполняли настоящие борцы. Фанаты наблюдали за подвигами кумиров на экране, а затем отправлялись на турниры и видели тех же персонажей на ринге. Реальность и вымысел переплетались.

Эль-Санто

El Universal / Global Look Press

Представьте, что вы бы смотрели новый фильм про Человека-паука, а потом покупали билет на другое мероприятие и там смотрели, как Том Холланд в образе Питера Паркера живьем расправляется с мутантами и сумасшедшими учеными. Впрочем, в Мексике экспириенс получался еще реалистичнее – ведь борцы сначала начинали карьеру в либре, а только затем воплощали собственное альтер-эго в кино.

Индустрия развлечений плотно переплеталась с борьбой, начиная с комиксов про тэкнико Родольфо Гузмана Уэрту по прозвищу Эль-Санто. В 1952-м фильм про него «Человек в серебряной маске» не преуспел в прокате, потому что в нем не было самого Уэрты, но несколько лет спустя продюсеры все-таки уломали борца. С 1958-го по 1982-й он снялся в 54 фильмах и превратился в национальную знаменитость.

2018 год. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето посмертно вручает Эль-Санто Национальную премию за спортивные заслуги. Награду от его имени получает сын Эль-Санто.

ZUMAPRESS / Global Look Press

Персонаж Санто выделялся не только супергеройским стилем и силой, но и крепкими моральными принципами. Сражаясь с преступниками, он никогда не переходил границ, не предавался разврату и даже не пил алкоголь. Санто представал не сверхчеловеком, а образцовым мексиканцем в эпоху, когда сексуальная сдержанность и нравственность считались едва ли не главными добродетелями мужчин в поп-культуре.

«Санто был как Джеймс Бонд, только лучше, – пишет автор издания Diabolique Magazine Киран Фишер. – Он выполнял шпионские задания, побеждал монстров, спасал Землю от пришельцев и завораживал девушек».

Фильмы про лучадоров сыграли большую роль в формировании гендерной идентичности мексиканцев. Их национальная культура традиционно ассоциируется с мачизмом – мировоззренческой системой, в которой мужчина обязательно ничего не боится, рискует собой, защищает слабых, обеспечивает родных, символизирует силу, благородство и власть. Формироваться подобная система взглядов начала задолго до расцвета либре, но приключения борцов развили и укрепили подобные представления. Они становились ролевыми моделями для молодых поколений, как Зорро или Супермен.

Героизм лучадоров необязательно сводился к размазыванию противников. Например, в фильме «Ураган Рамирес» 1952 года персонаж противостоит коррупции в мире профессиональной борьбы, то есть демонстрирует честность и принципиальность. Он обычный человек, который скрывается под маской, чтобы защитить семью и скрыть от родных, чем именно он зарабатывает на жизнь. Вместо атлетизма и физической мощи героя режиссер уделил больше внимания тому, как заботится о близких.

«Семейные ценности имеют огромное значение в мексиканской культуре, и это находит отражение в фильме, потому что Ураган Рамирес бьется за будущее семьи, – объясняют культуролог Хавьер Переда и историк Патриция Мурьетта-Флорес. – Благодаря этому зрители отождествляли себя с героем, хотя его образ не во всем соответствовал традиционным мексиканским представлениям о мужественности».

В середине 1960-х в либра-кинематограф начали проникать новые веяния: от триллеров Хичкока до первых фильмов про Джеймса Бонда. Как и раньше, режиссеры совмещали национальные мотивы и традиции с голливудскими трендами. Как и раньше, кино про борцов оказалось на передовой культурной революции. Например, теперь в нем популяризировались женщины-лучадоры. Консервативное мексиканское сообщество училось принимать, что главный герой – необязательно молчаливый мачо, который спасает беззащитную леди, и что сама леди тоже вполне может оказаться героиней. Луча либре удалось невозможное: одновременно поддерживать мексиканские традиции и расшатывать устоявшиеся парадигмы в консервативной католической стране.

Из легкого развлечения во второй половине XX века либре превратилась еще и в средство социального протеста. Например, когда жители Мехико после разрушительного землетрясения 1985 года боролись за доступное жилье, лицом их движения стал Супербаррио Гомес – вдохновленный Эль-Санто персонаж. Его настоящая личность так и осталась нераскрытой, зато для многих он превратился в символ сплоченности и готовности сообщества отстаивать интересы.

В случае с Супербаррио гражданский активизм гармонично сочетался с эпатажем: самопровозглашенный супергерой даже пытался баллотироваться на пост президента в Мексике и США. В этом он не преуспел, зато поддерживал и раскручивал многие социальные инициативы в Бразилии, Венесуэле, Чили, Аргентине и других странах. Его карьера – очередной пример, что значимость луча либре для мексиканцев совсем не ограничивается выступлениями на ринге. Супербаррио почти не участвовал в поединках, но воспроизводил антураж и эстетику лучадоров в политическом дискурсе.

Либре в Мексике и в наше время популярна настолько, что про нее снимают сериалы. Осенью 2014-го на телевидении состоялась премьера шоу Lucha Underground, которое шло четыре года. Персонажи устраивали драматичные разборки, отсылки к традициям майя и ацтеков создавали антураж, сюжет напоминал скорее «Игру престолов», чем привычное реалити о рестлинге.

Некоторые борцы представали сверхъестественными сущностями, другие из-за поражения в бою считались погибшими и не могли вернуться на ринг, пока их не оживляла какая-то внешняя сила. В общем, либре продолжает эволюционировать и по-прежнему остается важнейшей частью мексиканской культуры – пожалуй, даже более значимой, чем футбол в Британии или бейсбол в США.

«Мексиканская идентичность проникнута луча либре, – пишет исследовавший феномен мексиканской борьбы Киран Фишер. – Окружающая борцов мистическая аура придает им больше сходства с супергероями, чем с простыми смертными. Маски подчеркивают мистическую связь с духовным наследием страны».

Феномен луча либре можно сравнить с фантастическими фильмами, видеоиграми или театральными перфомансами, но даже в таком случае борьба выделяется на фоне остальных развлечений национальным колоритом и культурным подтекстом. Она объединяет порожденные сценаристами вымышленные миры и наш мир, где даже в XXI веке по-прежнему бьются между собой герои и монстры.

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