Как устроена культура масок в рестлинге Мексики – особое искусство, которое вы не пропустите

Для всего мира рестлинг – это постановочные разборки мужиков в трико, которые разыгрывают спектакль по сценарию. Со стороны он кажется абсурдом, следить за которым интересно только после трех банок пива. Пародии в «Южном парке», реанимировавшая карьеру Микки Рурка драма Даррена Аронофски – вот, пожалуй, и все проявления рестлинга в культуре, которые вспоминаются непосвященному зрителю.

Но для мексиканцев эта вольная борьба с названием луча либре значит намного больше. Не театр и не драки на ринге, а настоящая жизнь, в которой театральная эстетика сочетается с эстетикой поединка. Это как кино, только реалистичнее. Это как реальность, но кинематографичнее.

В 2018 году луча либре объявили частью культурного наследия Мексики. Театрализованная борьба соответствовала всем критериям ЮНЕСКО: от костюмов до правил, от техник ведения поединка до принципов распределения ролей между персонажами – она воплотила в себе историю и национальную идентичность.