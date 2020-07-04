Актер Капитана Америки разучивал драки сам и закачивал плечи даже перед телеком дома

Эванс долго отказывался. Из-за страха

У режиссера «Первого мстителя» Джо Джонстона не было альтернатив на место Капитана – Джонстон всегда говорил, что Эванс идеально подходит. Его звали дважды. Один раз он перенес переговоры со студией, потому что раздумывал, как будет смотреться в роли Капитана после игры в «Фантастической четверке» (там он играл Человека-факела Джонни Шторма). Потом Джонстон позвал его лично. И Эванс отказался

«Я боялся провала. Это тоже важная причина, потому что, если бы я сыграл неудачно, то еще долго не получал нормальные роли. Это большая ответственность – когда Marvel через тебя экранизирует культового персонажа. Я тупо боялся», – говорил Эванс в интервью журналу Men’s Health.

Джонстон не отлип. Он еще пару раз обращался к Эвансу, а потом дал ему месяц на обдумывание. Через две недели Эванс перезвонил сам. Извинился за ожидание и сказал, что согласен.

«Я много думал, даже не спал пару ночей. Листал комиксы, а в голове были мысли: «Ну, какой же ты Капитан Америка». В конце концов я рассказал своим друзьям – они почти хором кричали и заставляли меня одуматься. И я одумался».