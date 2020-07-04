Актер Капитана Америки разучивал драки сам и закачивал плечи даже перед телеком дома
В карьере Криса Эванса более 40 фильмов, но одна роль особенная.
«Капитан Америка – это моя судьба. На улице я часто слышу, как какой-то малыш кричит: «Мама, это же Капитан! Мистер Капитан, можно с вами сфотографироваться?». Однажды я спросил у какого-то мальчугана, знает ли он, как меня зовут по-настоящему. Он ответил: «Конечно, сэр. Стив Роджерс [настоящее имя Капитана Америки]. Ржал весь вечер».
Это самая прекрасная роль. Благодаря ей у меня появилась огромная популярность. Но это очень тяжелая роль, самая тяжелая в жизни. Я сильно изменился, чтобы подстроиться под образ Капитана Америки».
Эванс долго отказывался. Из-за страха
У режиссера «Первого мстителя» Джо Джонстона не было альтернатив на место Капитана – Джонстон всегда говорил, что Эванс идеально подходит. Его звали дважды. Один раз он перенес переговоры со студией, потому что раздумывал, как будет смотреться в роли Капитана после игры в «Фантастической четверке» (там он играл Человека-факела Джонни Шторма). Потом Джонстон позвал его лично. И Эванс отказался
«Я боялся провала. Это тоже важная причина, потому что, если бы я сыграл неудачно, то еще долго не получал нормальные роли. Это большая ответственность – когда Marvel через тебя экранизирует культового персонажа. Я тупо боялся», – говорил Эванс в интервью журналу Men’s Health.
Джонстон не отлип. Он еще пару раз обращался к Эвансу, а потом дал ему месяц на обдумывание. Через две недели Эванс перезвонил сам. Извинился за ожидание и сказал, что согласен.
«Я много думал, даже не спал пару ночей. Листал комиксы, а в голове были мысли: «Ну, какой же ты Капитан Америка». В конце концов я рассказал своим друзьям – они почти хором кричали и заставляли меня одуматься. И я одумался».
Таскал гантели даже в выходной перед телеком и носил на съемочную площадку салат
Еще после «Фантастической четверки» Эванс с агентом решили, что ему нужно быть в форме постоянно. Он регулярно занимался, не ел сладкого и режимил. Но этого не хватило.
«Я приехал на съемочную площадку «Первого мстителя». Джо [Джонстон] лично встретил меня, потрогал мои руки и сказал: «Дружище, тебе нужно немного подкачаться». Я очень удивился, но Джо отлично замотивировал меня: «Ты выглядишь классно. А Капитан Америка должен быть безупречным».
Дальше студия прикрепила к Эвансу персональных тренеров. Один из них был Саймон Уотерсон, который готовил Дэниэла Крэйга к «Казино «Рояль».
В одном интервью Эванс позднее выделил четыре фундаментальных упражнения плечи. Он отрабатывал их каждый день по несколько раз.
- разводка гантелей в сторону,
- подъем гантелей перед собой,
- армейский жим,
- разводка гантелей в сторону на животе на скамье под углом 45˚
Эванс практически не делал кардио и все время тягал железо. Дополнительно отдельные тренеры занимались его растяжкой, тренировали прыжки и бросали предметы (чтобы он уклонялся – так тренировали ловкость).
«Я очень привык к занятиям. Помню, как в выходной смотрел фильм, машинально встал, достал гантели и отработал тренировку. После месяца таких занятий я действительно выглядел круче и мощнее. Кажется, пальцы на ногах тоже стали мускулистее».
Диета – еще один фактор:
1. За два часа до тренировки обязательно каша, грецкие орехи/изюм/ягоды, банан и йогурт.
2. После тренировки – много мяса или рыбы.
3. Эванс до съемок Marvel не очень любил овощи. Но когда впервые снялся в роли Капитана, дальше стабильно приходил на площадку с салатом.
Эванс почти во всех драках участвовал без дублера. В одной сцене он дрался с бывшим чемпионом UFC
Перед съемками «Первого мстителя» Эванс прошел базовый курс по самообороне и рукопашному бою. Подготовка к «Другой войне» была серьезнее.
Студия наняла ему мастеров по ушу, каратэ, боксу, борьбе, дзюдо и джиу-джитсу. А драки в фильме ставил (точнее, помогал ставить) двукратный чемпион UFC в полусреднем весе Жорж Сен-Пьер. В фильме он сыграл небольшую роль злодея Жоржа Батрока – это французский наемник с бешеными ногами, с которым Капитан Америка дрался на захваченном корабле в начале сюжета. Эванс отрабатывал все приемы, но режиссеры на всякий случай все равно ставили в некоторые сцены драки дублера.
«Крис – отличный парень и профессионал. Он изучил много приемов. Я считаю правильным использование дублера в драке со мной. Ведь я мог случайно нанести главному актеру травму. Позже я консультировал [съемочную] группу по некоторым вопросам, связанным со сценами с драками. Эванс был в них великолепен».
Кадр из совместной сцены Эванса и Сен-Пьера.
Тренировки и съемочный процесс Эванс иногда постил в твиттере.
Однажды в ходе съемок Эванс получил травму плеча – в сцене с задержанием Капитана Америки агентами «Гидры» в лифте он неудачно упал на плечо. На следующий день оно опухло. Эванс не стал жаловаться и пошел к врачу, только когда у него было несколько выходных подряд. Оказалось, это был всего лишь ушиб – Эванс избавился от него мазями и походами к массажисту.
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За участие в «Первом мстителе» Эванс получил всего 300 тысяч долларов – при этом он часто обходился без дублера. Для сравнения: Роберт Дауни-младший за три дня съемок в «Человеке-пауке: Возвращение домой» получил 15 миллионов долларов, а за роль в первом «Железном человеке», где Дауни-младшего всегда подстраховывал дублер – 500 тысяч долларов.