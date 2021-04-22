Режиссер рассказал о снятии фильма «Фанаты» с фестиваля в Москве. В нем рассказано о болельщиках, убивавших геев

Короткометражный фильм «Фанаты» вошел в программу Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его показ планировали на 23 апреля, но режиссер Сева Галкин рассказал о снятии фильма.

Причины решения ему неизвестны. В разговоре со «Снобом» он сказал, что с ним связался отборщик фильмов для фестиваля и сообщил о решении. В пресс-службе ММКФ «Снобу» сначала обещали уточнить информацию, а потом перестали отвечать.

В программе фестиваля фильм по-прежнему есть.