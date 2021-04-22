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Режиссер рассказал о снятии фильма «Фанаты» с фестиваля в Москве. В нем рассказано о болельщиках, убивавших геев

вчера, 21:18

фейсбук Севы Галкина

Короткометражный фильм «Фанаты» вошел в программу Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Его показ планировали на 23 апреля, но режиссер Сева Галкин рассказал о снятии фильма.

Причины решения ему неизвестны. В разговоре со «Снобом» он сказал, что с ним связался отборщик фильмов для фестиваля и сообщил о решении. В пресс-службе ММКФ «Снобу» сначала обещали уточнить информацию, а потом перестали отвечать.

В программе фестиваля фильм по-прежнему есть.

  • В «Фанатах» рассказана история двух скинхедов из Москвы, которые убивали геев и состояли при этом в интимных отношениях друг с другом.
  • История основана на реальных событиях. В 2016 году в Москве задержали двух болельщиков «Спартака» и ЦСКА, которые убили мужчину в лесопарке. Их приговорили к 15 и 17 годам лишения свободы. Life писал, что всего они убили шесть человек.
  • Это не первый случай, когда фестиваль в России не показывает фильм о геях. В начале апреля похожая ситуация произошла на «Артдокфесте» – там не показали фильм «Тихий голос» о бойце ММА из Чечни.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: фейсбук Севы Галкина
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