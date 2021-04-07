Фестиваль кино «Артдокфест» отменил два фильма о Чечне. Про бойца-гея – из-за угроз. Про спор с Ингушетией – из-за закона

Один человек выкупил все билеты, организаторы получили посыл: «В Чечне недовольны»

«Артдокфест» – фестиваль документального кино. В этом году с его проведением возникли проблемы в Санкт-Петербурге. Фестиваль сорвали полицейские и Роспотребнадзор, которые отреагировали на обращение о пропаганде ЛГБТ и нарушение мер безопасности против коронавируса. В Москве в это время происходят отдельные отмены показов.

В июле 2020 года мы рассказывали о фильме «Тихий голос». Полностью – тут. Краткая история: боец MMA Хаваж бежал из Чечни в Брюссель. Брат угрожал убийством, когда узнал о его гомосексуальности. Теперь Хаваж живет в Бельгии. Он временно терял голос, сейчас скрывается. Поддерживает связь только с матерью, которая присылает голосовые сообщения.

Показ «Тихого голоса» планировался на «Артдокфесте» 5 апреля. Это была бы премьера фильма в России. Организаторы «Артдокфеста» прямо написали, что сняли картину с показа из-за серьезного давления. Режиссер Виталий Манский – один из организаторов фестиваля. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что все билеты на два показа фильма заранее выкупил один человек.