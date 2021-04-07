Фестиваль кино «Артдокфест» отменил два фильма о Чечне. Про бойца-гея – из-за угроз. Про спор с Ингушетией – из-за закона
Один человек выкупил все билеты, организаторы получили посыл: «В Чечне недовольны»
«Артдокфест» – фестиваль документального кино. В этом году с его проведением возникли проблемы в Санкт-Петербурге. Фестиваль сорвали полицейские и Роспотребнадзор, которые отреагировали на обращение о пропаганде ЛГБТ и нарушение мер безопасности против коронавируса. В Москве в это время происходят отдельные отмены показов.
В июле 2020 года мы рассказывали о фильме «Тихий голос». Полностью – тут. Краткая история: боец MMA Хаваж бежал из Чечни в Брюссель. Брат угрожал убийством, когда узнал о его гомосексуальности. Теперь Хаваж живет в Бельгии. Он временно терял голос, сейчас скрывается. Поддерживает связь только с матерью, которая присылает голосовые сообщения.
Показ «Тихого голоса» планировался на «Артдокфесте» 5 апреля. Это была бы премьера фильма в России. Организаторы «Артдокфеста» прямо написали, что сняли картину с показа из-за серьезного давления. Режиссер Виталий Манский – один из организаторов фестиваля. В эфире «Эха Москвы» он сказал, что все билеты на два показа фильма заранее выкупил один человек.
«Новая газета» давала еще больше подробностей о снятии «Тихого голоса». К организаторам обратился человек, который назвался Сулиманом. Они передали его слова: «В Чечне недовольны. Если фильм покажут, будут серьезные последствия». При этом Минкульт одобрял показ фильма. Сулиман обещал это решить и даже выплатить компенсацию за билеты.
Режиссером фильма выступил Река Валерик (это псевдоним). После отмены появилось его обращение к зрителям. Он рассказал, что главный герой весь фильм винит в произошедшем с ним только себя. Разъяснение посыла: фильм рассказывает именно историю героя, который в 25 лет фактически осиротел и остался без прошлого. Ключевые выдержки из обращения режиссера:
- «Наш фильм не «политический». Это ода любви: любовь, которую мать испытывает к своему сыну, любовь, которую этот сын испытывает к своей родине, которую ему внезапно пришлось покинуть не по своей воле. Это, по-своему, ода любви к Чечне. Потому что даже гомосексуалы имеют право любить свою страну».
- «В фильме нет ни одного имени, ни одного обвинения, ни желания донести «правду» или какой-либо сенсации, ни одной страшной картинки или разоблачений. В «Тихом голосе» ни разу не произносится слово «режим». Все это осознано было мной оставлено вне кадра, вне фильма».
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и другие руководители много раз утверждали, что в Чечне нет геев. В 2017 году Кадыров давал интервью HBO, где продвигал эту версию. Там же сказал: «А если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас, чтобы очистить кровь».
Виталий Манский писал о фильме: «Картина не только опровергает тезис, что «чеченец не может быть геем», но и убедительно свидетельствует об ужасе быть чеченцем-геем». Он подтверждал, что работает над организацией онлайн-показа фильма.
Теперь «Артдокфест» снял с показа еще один фильм. Уже из-за возможных проблем с законом
«Доазув (Граница)» – фильм Марьяны Калмыковой. Он сделан по мотивам территориального спора Ингушетии и Чечни. Все началось в 2018 году. Тогда в Ингушетии возникли массовые акции протеста из-за подписанного соглашения о границе. Его согласовывали Рамзан Кадыров и тогда еще глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.
Юнус-Бек Евкуров позже ушел с этого поста. Рамзан Кадыров рассказывал, что спор о границе решился по инициативе бывших властей Ингушетии – так, как захотели именно они. В 2018-м Кадыров называл это соглашение историческим. До этого между Ингушетией и Чечней не было юридически оформленной границы. Многих людей такой расклад не устроил.
Показ фильма «Доазув (Граница)» планировался на «Артдокфесте» на 7 апреля. Утром стало известно, что он снимается. В январе «Российская газета» публиковала выдержку из документа: «Фильм содержит материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности». Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение.
Виталий Манский рассказал в фейсбуке об этой ситуации. Основное: «В декабре показ фильма на фестивале был бы абсолютно легален. Вчера выяснилось, что автор фильма Марьяна Калмыкова в январе подавала заявку на получение прокатного удостоверения. Было отказано с формулировкой «за разжигание, терроризм». В общем, жесткая формулировка.
Никто об этом нам не сообщил. Мы вчера это выяснили неожиданно. Подняли законодательство, которое четко прописывает. Если мы покажем эту картину, то даже не фестиваль, а юридическое лицо, которое проводит «Артдокфест», лишится права проведения фестивальной деятельности на территории РФ на следующие три года».
Зато фильм можно посмотреть онлайн: