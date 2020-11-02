Боец-гей сбежал из Чечни, когда его избил и выгнал брат. Теперь о нем вышел документальный фильм
Потеря голоса, страх и три года в другой стране
Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» показал конкурсную программу на 2020 год. Туда вошел фильм «Тихий голос». Главный герой – боец MMA Хаваж. Брат узнает о его гомосексуальности и грозится убить, но позволяет Хаважу бежать из Чечни в Брюссель. В фильме показаны первые месяцы жизни Хаважа в Бельгии, когда он не знал языка и остался без родных.
Хаваж уехал из Чечни три года назад. В Бельгии он сначала даже потерял голос, но потом частично его восстановил. Сейчас Хаваж по-прежнему поддерживает связь с матерью, которая присылает ему голосовые сообщения. Режиссер провел рядом с ним два года без камеры, чтобы проникнуться историей и уже позже максимально отснять реальность.
Фильм подготовлен с английской, французской и чеченской озвучкой. Доступны английские и французские субтитры. Он входит в категорию по средней продолжительности – идет 51 минуту. Режиссером выступил Река Валерик, который сам живет в Брюсселе. Река Валерик – это псевдоним автора фильма. В Чечне есть реальная река с таким названием.
Река Валерик дал большое интервью «Медузе». Вот главное:
🎥 Хаваж встречался в Чечне с человеком, который был задержан и прошел через пытки. В его телефоне была переписка с Хаважем – так все и раскрылось.
🎥 Брат Хаважа должен был его убить, но не смог. Просто избил и дал возможность уехать. Сейчас Хаваж поддерживает связь только с матерью. Брат сжег все его фотографии.
🎥 Режиссер фильма – второй чеченец, с которым Хаваж познакомился в Европе. До этого Хаваж никогда не был за границей, поэтому даже базово не знал иностранный язык.
🎥 Река Валерик рассказывает, что самым сложным для Хаважа было слушать голосовые сообщения матери. Он не мог ей ответить из-за потерянного голоса и опасности раскрытия.
🎥 Фильм снимался два месяца. Съемки начались в апреле 2019-го. Работала маленькая съемочная команда из трех человек, чтобы Хаважу было морально легче.
🎥 В Бельгии Хаваж не может заниматься MMA. Все местные клубы контролируют чеченцы. Там проживает большая чеченская диаспора.
🎥 «Мы живем в таком мире, что мне приходилось прибегать к самоцензуре: в фильме ни разу не произносится слово «режим», – рассказал режиссер.
В 2017-м «Новая газета» опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне
«Новая газета» в апреле 2017-го публиковала подробное расследование о массовых задержаниях, пытках и даже смертях геев в Чечне. Тогда многие гомосексуалисты бежали из Чечни. С этим им помогали правозащитные организации.
Рамзан Кадыров еще в июле 2017-го смеялся, когда отвечал на вопрос о чеченских геях. И говорил так: «Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас». Позже он несколько раз повторял фразу: «Среди чеченцев нет людей с нетрадиционной ориентацией».
«Тихий голос» – это не первый фильм о преследовании геев в Чечне. Американский режиссер Дэвид Франс вместе с HBO снял фильм «Добро пожаловать в Чечню» о событиях 2017 года.
В июле 2020 года BBC рассказывал историю открытых геев, которые уехали из Чечни. Там есть воспоминания Максима Лапунова. Он подвергся пыткам, а потом первым рассказал об этом публично. Лапунов как раз снялся под своим именем и в фильме «Добро пожаловать в Чечню». Потом много рассказывал, что фильм показывает реальную чеченскую действительность.
Российский журналист Карен Шаинян позже выпустил свой фильм «Чеченская война с ЛГБТ». На ютубе его посмотрели уже 369 тысяч человек. Шаинян поговорил с героями и авторами фильма «Добро пожаловать в Чечню». И раскрыл новые смыслы: многие преследуемые позже все равно возвращаются в родные места.
«Новая газета» в 2017-м обращала внимание на еще одну проблему Чечни – убийства чести. По нему родственники убивают члена семьи за его грехи. К таким грехам относится и гомосексуальность – считается, что так человек навлекает на семью бесчестие.
Проблема убийств чести в мусульманском мире поднималась также в турецком фильме «Где горит огонь». Там она показана на примере отношений отца и дочери, когда девушка не рассказала семье о настоящем отце ребенка. Семейный совет решил, что ее нужно убить. Это должен сделать отец, но он сомневается и не понимает, точно ли поступает правильно.
Об убийствах чести еще в 2008-м высказывался уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев: «К сожалению, есть у нас такие женщины, которые стали забывать о кодексе поведения горянок. В отношении таких женщин их родственники – мужчины, считающие себя оскорбленными, порой совершают самосуды».
Все это Нухажиев говорил в момент, когда в Чечне были обнаружены тела шести женщин с огнестрельными ранениями. Рамзан Кадыров тогда же говорил, что так нельзя: «Действия убийц, кто бы они ни были, не могут быть оправданы никакими традициями. Тем более, что таких традиций нет ни в обычаях народа, ни в исламе».