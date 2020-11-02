Боец-гей сбежал из Чечни, когда его избил и выгнал брат. Теперь о нем вышел документальный фильм

Потеря голоса, страх и три года в другой стране

Международный фестиваль документального кино «Артдокфест» показал конкурсную программу на 2020 год. Туда вошел фильм «Тихий голос». Главный герой – боец MMA Хаваж. Брат узнает о его гомосексуальности и грозится убить, но позволяет Хаважу бежать из Чечни в Брюссель. В фильме показаны первые месяцы жизни Хаважа в Бельгии, когда он не знал языка и остался без родных.

Хаваж уехал из Чечни три года назад. В Бельгии он сначала даже потерял голос, но потом частично его восстановил. Сейчас Хаваж по-прежнему поддерживает связь с матерью, которая присылает ему голосовые сообщения. Режиссер провел рядом с ним два года без камеры, чтобы проникнуться историей и уже позже максимально отснять реальность.

Фильм подготовлен с английской, французской и чеченской озвучкой. Доступны английские и французские субтитры. Он входит в категорию по средней продолжительности – идет 51 минуту. Режиссером выступил Река Валерик, который сам живет в Брюсселе. Река Валерик – это псевдоним автора фильма. В Чечне есть реальная река с таким названием.