Когда и где смотреть премьеру сериала «Властелин колец: Кольца власти» – выйдут сразу две серии

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится в ночь с 1 на 2 сентября. Первые две серии будут доступны на Amazon Prime 2 сентября примерно с 05:00 по Москве.

Variety пишет, что создатели «Колец власти» объединили две премьерные серии из-за пересечения с «Домом дракона». Дальше каждая серия будет выходить раз в неделю.

Сериал «Властелин колец: Кольца власти» завершится 14 октября 2022 года. В первом сезоне будет всего восемь серий. Создатели утверждали, что «Кольца власти» рассчитаны на пять сезонов.

День премьеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» выбран не просто так: 2 сентября 1973 года умер Толкин. Напоминаем: ранее выходила трилогия фильмов «Властелин колец». Сериал с ней не связан – действие в нем происходит раньше.

График выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти» – когда смотреть все серии в России