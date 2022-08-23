Кто такие харфуты – темнокожие предки хоббитов из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Полный разбор

Кто такие харфуты – какие факты о них нужно знать. Это подробно объяснял Screen Rant:

В древнем мире из книг Толкина существовало три породы хоббитов: харфуты, хваты, лесовики; Харфутов было больше, чем остальных. Именно они и стали предками хоббитов из фильмов «Властелин колец»; Отличительная черта харфутов – шерсть на ногах. Они не носят ботинки. Еще они ищут постоянный дом; Харфутов в мире «Властелина колец» называют мохноноги. В книгах Толкина они упоминаются только в примечаниях.

Значение названия харфутов – люди с волосатыми ногами. Сэм, Фродо и Бильбо произошли из харфутов. Технически харфуты – это не те самые хоббиты. The Ringer писал, что харфуты предпочитают высокогорье и склоны холмов. Создатели сериала «Властелин колец» писали собственную историю жизни харфутов – у них была свобода в раскрытии их истории.

Collider делал материал, где приводил основные факты о жизни харфутов. У них есть свой язык, похожий на язык эльфов. По характеру и поведению они похожи на хоббитов из фильмов: много шутят, пьют. Еще харфуты быстрые и проворные, поэтому легко прячутся от врагов. Они не доверяют обычным людям, но дружат с гномами. И часто с ними пересекаются.

Харфуты выделяются по внешнему виду и одежде – обычно в такой собирают урожай или используют ее для расшифровки. Game Rant расписывал теорию, что они могли пострадать от падения метеорита. Еще один важный тезис для понимания харфутов: «У эльфов есть свои леса, которые нужно защищать. У гномов – шахты. Мы, харфуты, просто есть друг у друга».