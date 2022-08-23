Кто такие харфуты – темнокожие предки хоббитов из сериала «Властелин колец: Кольца власти». Полный разбор
«Властелин колец: Кольца власти» – один из главных сериалов 2022 года. В нем затрагиваются события, которые произошли за тысячи лет до трилогии фильмов Питера Джексона. Поэтому в «Кольцах власти» появятся и новые персонажи. Среди них будут харфуты – они заменят обычных хоббитов из фильмов. Это решение еще до выхода сериала активно обсуждалось фанатами.
Что нужно знать о харфутах: кто они такие, как живут и почему там есть темнокожие
В одном из материалов по «Властелину колец» мы рассказывали, почему создатели сериала ввели в него именно харфутов. Все из-за времени действия. В сериале оно происходит в раннюю эпоху, когда хоббиты еще не были так заметны для всего мира. Поэтому там хоббиты – это харфуты. Их жизнь отличается от быта хоббитов. И дает создателям дополнительные возможности.
Харфуты попали в финальный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»:
Кто такие харфуты – какие факты о них нужно знать. Это подробно объяснял Screen Rant:
- В древнем мире из книг Толкина существовало три породы хоббитов: харфуты, хваты, лесовики;
- Харфутов было больше, чем остальных. Именно они и стали предками хоббитов из фильмов «Властелин колец»;
- Отличительная черта харфутов – шерсть на ногах. Они не носят ботинки. Еще они ищут постоянный дом;
- Харфутов в мире «Властелина колец» называют мохноноги. В книгах Толкина они упоминаются только в примечаниях.
Значение названия харфутов – люди с волосатыми ногами. Сэм, Фродо и Бильбо произошли из харфутов. Технически харфуты – это не те самые хоббиты. The Ringer писал, что харфуты предпочитают высокогорье и склоны холмов. Создатели сериала «Властелин колец» писали собственную историю жизни харфутов – у них была свобода в раскрытии их истории.
Collider делал материал, где приводил основные факты о жизни харфутов. У них есть свой язык, похожий на язык эльфов. По характеру и поведению они похожи на хоббитов из фильмов: много шутят, пьют. Еще харфуты быстрые и проворные, поэтому легко прячутся от врагов. Они не доверяют обычным людям, но дружат с гномами. И часто с ними пересекаются.
Харфуты выделяются по внешнему виду и одежде – обычно в такой собирают урожай или используют ее для расшифровки. Game Rant расписывал теорию, что они могли пострадать от падения метеорита. Еще один важный тезис для понимания харфутов: «У эльфов есть свои леса, которые нужно защищать. У гномов – шахты. Мы, харфуты, просто есть друг у друга».
Ленни Генри сыграет в сериале старшего Садока Берроуза – это один из харфутов. Он давал подробности образа жизни харфутов в сериале «Кольца власти». Это кочевое племя – оно путешествует по плодородным землям, следит за погодой и не доверяет другим. Генри говорил: «Маленькие люди в этом мире создают комедию, но еще они могут быть невероятно храбрыми».
Тот же Генри не просто так рассказывал о харфутах с отсылками к комедиям. В обычной жизни Генри – комик. Так он представлял, почему харфуты изображены в сериале темнокожими: «Мы хоббиты, но здесь нас зовут харфуты. Мы мультикультурны. Мы – племя, а не раса. Поэтому среди харфутов есть темнокожие, азиаты и коричневые, даже маори».
Каких харфутов нужно запомнить: Садок Бероуз (Ленни Генри), Нори Брэндифут (Маркелла Кавена), Поппи Праудфеллоу (Меган Ричардс). Шоураннер «Колец власти» Патрик Маккей утверждает, что с помощью сериала в мире «Властелина колец» удалось скрепить воедино все нити из книг Толкина. В том числе и для этой цели харфутам дана в сериале важная роль.
Какие еще вещи надо знать перед выходом сериала «Властелин колец: Кольца власти»
• Сюжет сериала «Властелин колец: Кольца власти» выстроен вокруг истории создания колец. Там будет Саурон, но не в привычном виде из фильмов. Всего в «Кольцах власти» будет 20 маленьких колец и главное кольцо для Саурона. С помощью главного кольца Саурон способен подчинять себе другие кольца. Мы уже показывали предполагаемый облик Саурона в «Кольцах власти».
• Сколько потрачено на сериал «Властелин колец: «Кольца власти»: общие затраты могут вырасти до миллиарда. Главное: сериал точно рассчитан на пять сезонов – это уже согласовано с Amazon. Уже подтвержден второй сезон, но создатели представляют себе все события вплоть до заключительной серии всего сериала. График выхода сезонов зависит от успеха первого.
• В сериале будет набор из большого количества персонажей – заявлено сразу 22 влиятельных героя. Появится и таинственный человек с метеорита. О нем пока ничего не рассказывается. «Кольца власти» затронут историю королевства Нуменор. Детально «Кольца власти» не всегда будут касаться книжной истории Толкина – создатели включат туда оригинальные моменты.
• Важный скандал перед выходом «Колец власти» – бороды у женщин-гномов. В книгах Толкина гномьи женщины практически не отличались от мужчин. В трейлерах «Колец власти» некоторые женщины-гномы показывались без бород – это не понравилось фанатам мира «Властелин колец». Позже спор об их внешнем виде был официально разрешен: они все-таки с бородой.