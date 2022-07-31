«Властелин колец: Кольца власти» – основные факты: в каком облике появится Саурон и будет ли борода у женщин-гномов

Дата выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Когда состоится релиз первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»: официально объявлено, что это произойдет 2 сентября 2022 года. В этот день в общем доступе пройдет показ первой серии. День выбран не просто так: Толкин умер 2 сентября 1973 года. Пандемия коронавируса повлияла на сроки появления сериала – он планировался еще на декабрь 2021 года.

Сколько серий будет в сериале «Властелин колец: Кольца власти»

Первый сезон состоит из восьми серий, но уже объявлено о подготовке его продолжения. Amazon предварительно купил права сразу на пять сезонов с общей продолжительностью 50 часов. Это сделано с условием, что перед каждым новым сезоном потребуется дополнительное подтверждение. Для второго сезона оно уже получено – съемки стартуют в ближайшее время.

Ожидается, что в первом сезоне новые серии будут выходить еженедельно. Вот предполагаемый график выхода серий первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»: