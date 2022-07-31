«Властелин колец: Кольца власти» – основные факты: в каком облике появится Саурон и будет ли борода у женщин-гномов
«Властелин колец: Кольца власти» – один из главных сериалов 2022 года. Это шоу появится в общем доступе в сентябре, когда настанет 49-летие смерти Толкина. Напоминаем: ранее выходила серия из трех фильмов «Властелин колец», которую снимал режиссер Питер Джексон. Сериал будет отдельной вселенной и затронет временные рамки задолго до событий в его истории.
Дата выхода сериала «Властелин колец: Кольца власти»
Когда состоится релиз первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»: официально объявлено, что это произойдет 2 сентября 2022 года. В этот день в общем доступе пройдет показ первой серии. День выбран не просто так: Толкин умер 2 сентября 1973 года. Пандемия коронавируса повлияла на сроки появления сериала – он планировался еще на декабрь 2021 года.
Сколько серий будет в сериале «Властелин колец: Кольца власти»
Первый сезон состоит из восьми серий, но уже объявлено о подготовке его продолжения. Amazon предварительно купил права сразу на пять сезонов с общей продолжительностью 50 часов. Это сделано с условием, что перед каждым новым сезоном потребуется дополнительное подтверждение. Для второго сезона оно уже получено – съемки стартуют в ближайшее время.
Ожидается, что в первом сезоне новые серии будут выходить еженедельно. Вот предполагаемый график выхода серий первого сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти»:
- 1 серия – 2 сентября;
- 2 серия – 9 сентября;
- 3 серия – 16 сентября;
- 4 серия – 23 сентября;
- 5 серия – 30 сентября;
- 6 серия – 7 октября;
- 7 серия – 14 октября;
- 8 серия – 22 октября.
Где смотреть «Властелин колец: Кольца власти»
Amazon Prime Video владеет эксклюзивными правами на показ сериала «Властелин колец: Кольца власти». Там можно смотреть онлайн «Властелин колец: Кольца власти». При регистрации и покупке подписки пригодится VPN – для пользователей из России там могут быть ограничения. На «Кинопоиске» доступны все новости на русском языке и сопутствующие видео по сериалу.
Где смотреть все фильмы «Властелин колец» в России – это все еще можно легально сделать на IVI. Для просмотра потребуется подписка, но 14-дневную можно получить за рубль. Четвертого фильма «Властелин колец» в планах пока нет, но в 2024 году ожидается полнометражный аниме-фэнтези-фильм. Уже анонсировано и его название – «Властелин колец: Война Рохиррим».
Актеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» – каких персонажей они играют
Шоураннерами сериала «Властелин колец: Кольца власти» выступили Патрик Маккей и Джон Д. Пейн. Гордан Шор получал «Оскар» за музыку к фильмам «Властелин колец», а теперь вернулся к созданию мелодий и для сериала. Этим же занимался обладатель «Эмми» Беар Маккрири. Со времен первых съемок известно, что всего в сериале заявлено 22 влиятельных персонажа.
Кого из актеров и персонажей точно надо запомнить перед просмотром сериала:
- Морвет Кларк – Галадриэль;
- Овайн Артур – Дурин IV;
- София Номвете – Диса;
- Исмаэль Крус Кордова – Арондир;
- Назанин Бониади – Бронвин;
- Чарли Викерз – Халбранд;
- Макс Болдри – Исильдур;
- Бенджамин Уокер – Гил-Галад;
- Роберт Арамайо – Элронд;
- Синтия Аддай-Робинсон – Мириэль;
- Эма Хорват – Эариен;
- Дэниел Уэйман – незнакомец;
- Энсон Бун – Саурон (?)
Кузнец Келебримбор (Чарльз Эдвардс) будет ковать те самые кольца власти. Сэр Ленни Генри сыграет одного из харфутов. Проясняются и дополнительные персонажи, которых не было в книгах Толкина. Amazon до последних месяцев скрывал имена некоторых актеров и героев из сериала. Всего их будет около 40. Некоторые новости по ним появились только летом 2022 года.
В сериале Саурон будет в добром облике – он нужен для задабривания эльфов и создания колец. Только из основного трейлера понятно, что Саурона в «Кольцах власти» сыграет Энсон Бун. Ему 22 года, известен по ролям в «Пистолете», «Игре теней» и «1917». Саурон в сериале появится под именем Аннатар – он принимает другую форму. Так специально становится похожим на эльфа.
Официально не подтверждено, что в трейлере появился именно Саурон. Но по истории похоже, что Аннатар – это именно он. Парень со светлыми волосами уже использовал темную магию.
Трейлеры сериала «Властелин колец: Кольца власти» – что конкретно в них показано
Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» происходит за тысячи лет до событий оригинальных фильмов трилогии «Властелин колец». Оно развернется во Вторую эпоху Средиземья – тогда были созданы Кольца власти, если смотреть по миру Толкина. Саурон сделал себе Единое кольцо (кольцо всевластия), которое было способно подчинять остальные.
Уже в первых видео показано разное настроение у персонажей. Начнется все с мира, где зло якобы побеждено. Поэтому герои там постоянно рассказывают об ушедшем прошлом. Вокруг путешествуют харфуты – древний вид хоббитов. Харфуты отличаются от привычных хоббитов из фильмов по внешнему виду. Еще они вечно странствуют и ищут себе подходящий дом.
Отсылки к прошлому заложены и в развитие действия: Галадриэль выслеживает соратников побежденного Моргота – это первый великий Темный Лорд. Первая эпоха Средиземья завершилась судом над Морготом: его физическое тело казнено, а душа изгнана. В сериале «Кольца власти» эти события показаны не будут, но у героев останутся воспоминания о них.
Зло вернется – все вокруг это предчувствуют. Саурон появится в сериале, но не в могущественном облике из фильмов. Зато даже по трейлерам на ведущую роль выведены темнокожие персонажи – гномы и эльфы. Фанаты «Властелина колец» уже раскритиковали сериал. Декорации оправдывают все затраты даже по фрагментам – это самый дорогой сериал в истории.
Тизер-трейлер, который набрал 30 миллионов просмотров:
Главный тизер – у него 11 миллионов просмотров:
Трехминутный трейлер на 10 миллионов просмотров:
Сюжет сериала «Властелин колец: Кольца власти» – какие вещи о нем надо знать
• Сколько потрачено на сериал «Властелин колец: Кольца власти»: The Hollywood Reporter называл цифру в 465 миллионов долларов. Это затраты на первый сезон «Колец власти». Есть сравнение с «Игрой престолов» – там бюджет оценивался примерно в 100 миллионов на сезон. Учитывая затраты на приобретение прав, стоимость скоро может вырасти до миллиарда.
• Весь сюжет сериала «Властелин колец: Кольца власти» построен на противостоянии героев с развивающимся злом (Саурон и кольца). События расскажут не только о создании кольца всевластия, но и о других маленьких кольцах. Там же будет история островного королевства Нуменор и его заката. Еще в ноябре выйдет специальный сборник рассказов о падении Нуменора.
• Иногда детали сериала будут полностью уходить от книжной версии истории – в нем даже все трейлеры построены на таинственном человеке с метеорита. Персонаж может стать связующим звеном между различными сюжетными линиями – через них будет исследована ковка колец для разных рас. Со временем Саурон сделает из пленников прислужников – превратит их в орков.
• Сколько колец будет в сериале «Кольца власти». Есть подсказка от валлийской актрисы Морвет Кларк: «Три кольца – для эльфийских королей под небом. Семь – для повелителей гномов в их каменных норах. Девять – для смертных людей, обреченных на смерть. Одно – для Темного Лорда на его темном троне в земле, где лежат тени». Итог – 20 колец с главным для Саурона.
• Последний союз эльфов и людей – еще одна история, которая окажется в основе сериала «Властелин колец: Кольца власти». Народы объединятся против Саурона. Сериал подробно раскроет историю, почему и в каких обстоятельствах он обрел могущество. Имена вечных эльфов будут знакомыми (например, Галадриэль) – у Толкина они вообще умирали только в войнах.
• Оригинальных персонажей в сериале много. В них до сих пор путаются даже те, кто идеально знает историю Толкина. Создатели «Колец власти» выдумали некоторых героев специально для сюжетных связок. Основная роль уделена именно эльфам: в «Кольцах власти» они кажутся сильнее, чем в фильмах. Зато Леголаса, Фродо и других известных героев там ждать не стоит.
• У некоторых женщин-гномов в сериале все-таки будут бороды. Это уже подтвердила исполнительный продюсер Линдси Вебер. Таким заявлением она разрешила фанатский спор по деталям. Толкин в произведениях продвигал идею, что гномов тяжело отличить друг от друга – растительность на лице есть у всех. Хотя в трейлере у принцессы гномов Дисы бороды не было.
• Сериал «Кольца власти» и фильмы трилогии «Властелин колец» совсем не конкурируют друг с другом. У создателей не было цели по возвращению зрителя в мир Джексона – и сам он не привлекался к сериалу. Режиссер «Колец власти» Уэйн Че Йип говорил об идеях человечности: «Мы хотели, чтобы сериал отражал представления Толкина о добре, зле и дружбе».
• «Кольца власти» снимались в Новой Зеландии – там же проходили съемки фильмов «Властелин колец». Отличий между сериалом и фильмами намного больше, чем схожих вещей. Они будут практически во всем: история в сериале захватит тысячелетия, но будет сжиматься до конкретных моментов. Структура и повествование «Колец власти» чем-то напоминают «Игру престолов».